¿Qué le pasó a Kimberly Moya? Detienen a dos hombres por su presunta participación en la desaparición de la alumna del CCH Naucalpan, Estado de México.

La Fiscalía General del Estado de México detuvo a dos sospechosos de su desaparición, luego de que se hallaron residuos genéticos podrían pertenecer a Kimberly Moya.

Estos fueron los dos hombres detenidos en Naucalpan por la desaparición de Kimberly Moya

A 11 días de la desaparición de Kimberly Moya de 16 años de edad, se dio a conocer que dos hombres fueron detenidos por su presunta participación:

Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad

Paulo Alberto “N”, de 36 años de edad

La #FiscalíaEdoméx detiene a Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, por su probable participación en la desaparición de Kimberly, registrada en el municipio de Naucalpan. Los resultados de diversos análisis periciales establecieron la participación de ambos sujetos previo a la… pic.twitter.com/rDxtqi8fy1 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 13, 2025

La Fiscalía General del Estado de México informó que la investigación respaldada por análisis periciales y videos de vigilancia establecieron la participación de estos dos imputados.

Como parte de las diligencias de búsqueda, realizaron un cateo en el taller donde trabaja Gabriel Rafael “N” como tornero.

En el lugar se encontraron unas botas color café con lo que parecían ser manchas de sangre.

Se hizo un análisis de las muestras y compararlas con el material genético de los padres de la víctima, se confirmó que “las manchas localizadas corresponden a rastros hemáticos y presentan coincidencias genéticas con las muestras recabadas a los padres de K.H.M.G”.

Esto significa que existe una alta posibilidad de que la sangre en las botas pertenezca a Kimberly Moya.

Además videos de seguridad, habrían mostrado que Gabriel Rafael “N” portaba las mismas botas que luego fueron incautadas y analizadas.

Asimismo, se estableció que durante el recorrido de Kimberly, desde su domicilio hasta el establecimiento donde realizó unas impresiones y en su trayecto de regreso, en repetidas ocasiones aparece en las videograbaciones un vehículo marca Volkswagen.

Las autoridades determinaron que al automóvil dio seguimiento continuo a la víctima.

A pesar de las detenciones, el paradero de Kimberly Moya sigue sin ser esclarecido.

Familiares de Kimberly Moya bloquearon la avenida Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Exigen justicia por la desaparición de Kimberly Moya y que sea localizada con vida.

Esta habría sido la posible vinculación de los hombres detenidos por la desaparición de Kimberly Moya

Kimberly Moya desapareció en el municipio de Naucalpan en el Estado de México el 2 de octubre de 2025.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido alrededor de las 16:14 horas cuando la adolescente caminaba por la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa.

Gabriel Rafael “N” habría sido el encargado de dirigir a Kimberly Moya hacia un vehículo Volkswagen sedán color gris, que era conducido por Paulo Alberto “N”.

El vehículo se encontraba en la calle Diagonal Minas y ahí lograron subir a Kimberly Moya, privándola de su libertad.

Los hombres huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación.

Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” fueron ingresados en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de un juez que determinará su situación legal.