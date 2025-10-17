Un juez vinculó a proceso a los sospechosos de la desaparición de Kimberly Moya, joven de 16 años de edad que fue vista por última vez en Naucalpan, Estado de México.

Este jueves 16 de octubre, los sospechosos tuvieron su audiencia en los juzgados del penal de Barrientos, en el Estado de México, donde el juez determinó su vinculación a proceso.

Vinculan a proceso a sospechosos de la desaparición de Kimberly Moya en Naucalpan (Cortesía)

Sospechosos en desaparición de Kimberly Moya son vinculados a proceso; permanecerpan en prisión preventiva

Durante la audiencia en los juzgados de Barrientos, el juez determinó que los sospechosos de la desaparición de Kimberly Moya sean vinculados a proceso y permanezcan en prisión preventiva.

Kimberly Moya, alumna del CCH Naucalpan de la UNAM, fue reportada como desaparecida desde el pasado 2 de septiembre, cuando salió a imprimir su tarea en la zona de San Rafael Chamapa.

Información reciente ha revelado que los dos hombres vinculados a proceso habría sustraído a Kimberly Moya en el trayecto de regreso a su casa y se la habrían llevado en un vehículo gris.

Los sospechosos se mantendrán en prisión preventiva en el penal de Barrientos mientras se realizan las investigaciones que esclarezcan la desaparición de Kimberly Moya.