La búsqueda de Kimberly Moya continúa. Los padres y novio de la estudiante del CCH Naucalpan lideran las labores de rastreo en el Estado de México.

Pese a que dos personas han sido vinculadas a proceso por la desaparición de Kimberly Moya, no se ha esclarecido qué fue lo que pasó.

Nueva jornada de búsqueda de Kimberly Moya en el Estado de México

Este martes 4 de noviembre, padres y novio de Kimberly Moya lideraron las labores de rastreo en la colonia San Rafael Chamapa.

Que es el último lugar donde se le vio a la estudiante del CCH Naucalpan.

Eduardo, pareja de Kimberly Moya, desaparecida hace más de un mes en el Estado de México, participa en una nueva jornada de búsqueda para localizarla. #ALasTres con @noeliajmz | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/ZzGuqAxJqb — N+ FORO (@nmasforo) November 4, 2025

En compañía de la policía estatal, Fiscalía mexiquense y la Comisión Nacional de Personas desaparecidas y la del Estado de México, sociedad civil, familiares y amigos de Kimberly Moya recorrieron las calles de San Rafael Chamapa.

Divididos en tres grupos, las personas colocaron carteles con la ficha de búsqueda de Kimberly Moya, además de que se fue tocando puerta en puerta con la esperanza de que alguien pudiera tener alguna pista.

Y es que a más de un mes de su desaparición, buscan cualquier dato que pudiera ser de gran utilidad para que Kimberly Moya regrese a casa.

Cabe recordar que Kimberly Moya es una joven estudiante de 16 años de edad que desapareció el 2 de octubre en Naucalpan.

Bloqueo en Periférico Norte por la desaparición de Kimberly Moya. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Novio de Kimberly Moya se pronuncia a más de un mes de su desaparición

Los buscadores se reunieron a las 11 de la mañana en el mercado Filomeno Mata, a lado de la papelería donde el 2 de octubre acudió Kimberly Moya y ya no regresó a su casa.

Por primera vez, el novio de Kimberly Moya accedió dar una entrevista a los medios de comunicación.

El joven llamado Eduardo calificó a Kimberly Moya como una persona “excepcional, buena y pura”, que le gusta estudiar, los deportes y tejer.

Hasta el momento. dos personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en la desaparición de Kimberly Moya.

Sin embargo, no se tienen avances concretos sobre la localización de Kimberly Moya.