La Fiscalía de Nuevo León confirmó que el hombre encontrado por un influencer en el Motel Nueva Castilla de Escobedo, mismo en donde fue hallado el cuerpo de Debanhi Escobar, murió por un infarto.

Mientras que versiones señalan que podría tratarse de una persona en situación de calle, el estudio pericial establece que el hombre sufrió un infarto agudo al miocardio antes de ser hallado en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo llamó la atención debido a que el Motel Nueva Castilla permanece cerrado desde los hechos relacionados con el caso Debanhi Escobar.

Hombre encontrado en el Motel Nueva Castilla murió por infarto y sigue sin ser identificado

La madrugada del 20 de julio un influencer reportó haber encontrado el cuerpo de un hombre en la habitación 156 del Motel Nueva Castilla, cuando se disponía a grabar un video sobre el caso de Debanhi Escobar.

Tras el reporte, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó los estudios pertinentes y determinó que el hombre murió por un infarto agudo al miocardio.

Las autoridades también informaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, situación que indica que la muerte ocurrió tiempo antes de su localización.

Sin embargo, las investigaciones siguen en curso para aclarar por completo las circunstancias de la muerte y confirmar la identidad de la persona encontrada sin ropa, lo que ha complicado su identificación.

Los padres de Debanhi Escobar colocaron una cruz en honor a su hija en las afueras del Motel Nueva Castilla donde fue encontrada sin vida el pasado 21 de abril. (Gabriela Pérez Montiel)

Fiscalía de Nuevo León descarta violencia en muerte de hombre encontrado en Nueva Castilla

Con los resultados periciales, las autoridades descartaron, conforme a la información disponible hasta ahora, que el hallazgo estuviera relacionado con una causa violenta.

La Fiscalía concluyó que el fallecimiento obedeció a un problema de salud y descartó la participación de terceras personas en la muerte del hombre encontrado en el Motel Nueva Castilla.