El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó que hasta el momento se han localizado 60 bolsas con restos humanos en fosa de Las Pintitas.

En la fosa clandestina localizada en la Colonia Las Pintitas, en El Salto, han sido recuperados restos óseos, bolsas con tejido muscular, cuerpos en distintas temporalidades y objetos relacionados con personas desaparecidas.

“Al momento van casi 60 bolsas y también se encontraron tres cuerpos completos y bastantes restos calcinados. De los restos calcinados no podemos dar información de cuánto sería porque la verdad no lo tenemos. ya en los fragmentos calcinados los cuerpos se reducen a nada” Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras

Madres Buscadoras confirman que hasta el momento se han localizado 60 bolsas con restos humanos en fosa de Las Pintitas

Desde el 25 de abril, Madres Buscadoras de Jalisco han localizado 60 bolsas con restos humanos, tres cuerpos íntegros y una cantidad aún indeterminada de restos calcinados en fosas clandestinas localizadas en El Salto, Jalisco.

Madres Buscadoras localizan 60 bolsas con restos humanos en fosa de Las Pintitas (Tomada de video )

Además de que se han encontrado credenciales y otros objetos que podrían ayudar en la identificación de los restos humanos encontrados.

Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras, reveló que el hallazgo se hizo tras una denuncia anónima recibida en redes sociales.

“Nosotros, cuando recibimos la información de los anónimos, los enviamos a las víctimas a ver quién puede acudir a este lugar. Ya acudieron las madres, se hizo el hallazgo y ya se ha estado viniendo, pero lamentablemente es mucho lo que hay que trabajar. No ha habido una vez que vengan a buscar y que no tengan hallazgo y es bastante lo que se encuentra” Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras

El colectivo ha sido el encargado de liderar las excavaciones, denunciando además la presencia de múltiples fragmentos óseos calcinados que complican las labores de identificación genética.

“Lo más importante que esperemos que sí haya los suficientes elementos para que salgan pruebas de ADN, porque muchos de los que se encuentran aquí piensan que aquí pueden estar sus familiares” Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras

A pesar de haber recuperado pertenencias e identificaciones de personas desaparecidas, las buscadoras enfrentan constantes obstáculos de acceso en propiedades privadas.

Por lo que Madres Buscadoras piden no detener el trabajo exhaustivo hasta agotar la prospección de todo el terreno.

Madres Buscadoras creen que hay crematorios clandestinos utilizados por grupos criminales

Las Madres Buscadoras sospechan de la existencia de crematorios clandestinos utilizados por grupos criminales para destruir evidencias antes de ocultar los restos en diversos predios.

Cecilia Flores señaló que hay indicios que los cuerpos pudieron ser calcinados en otro punto cercano y posteriormente enterrados en el predio de las Pintitas.

“Sabemos que tienen algún lugar, a lo mejor algún crematorio, porque ya se han encontrado muchos crematorios aquí. Los queman en un lugar y van y los entierran en otro para borrar la evidencia. Porque siguen operando en esos lugares” Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras

Tras la apertura de una carpeta federal solicitada por las familias buscadoras, las labores de búsqueda han sido realizadas con apoyo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y recientemente la Comisión Nacional de Búsqueda.

La fiscalía estatal mantiene investigaciones abiertas mientras las familias exigen mayor celeridad para procesar los 33 puntos críticos identificados en la región, que presuntamente habrían sido utilizados como centros de reclutamiento y operación del crimen organizado.

Las Madres Buscadoras adelantaron que las intervenciones continuarán durante los próximos días tanto en El Salto como en otros municipios de Jalisco.