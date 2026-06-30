El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, informó que el Diablo Dragón concluirá esta semana los trabajos de rehabilitación de la calle Juárez, en la delegación San Mateo Oxtotitlán, una de las intervenciones más importantes realizadas recientemente para mejorar la infraestructura vial del municipio.

La obra registra un avance del 85 por ciento y forma parte de la estrategia de modernización de vialidades impulsada por el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, para ofrecer calles más seguras, funcionales y duraderas.

Ricardo Moreno, informó que el Diablo Dragón concluirá esta semana la rehabilitación de la calle Juárez en San Mateo Oxtotitlán. (cortesía )

Ricardo Moreno destaca avances en la calle Juárez de San Mateo Oxtotitlán

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, explicó que la rehabilitación de la calle Juárez comprende el tramo ubicado entre Paseo Matlatzincas y Filiberto Navas, con una extensión de mil 832 metros lineales y un ancho promedio de 10 metros.

La obra beneficiará directamente a más de 29 mil habitantes de San Mateo Oxtotitlán, quienes contarán con una vialidad completamente renovada para mejorar la movilidad y la seguridad en la zona.

Diablo Dragón permite rehabilitar calles en menor tiempo

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, destacó que la tecnología del Diablo Dragón permite acelerar significativamente los trabajos de pavimentación, reducir costos operativos y aprovechar de manera eficiente los materiales existentes.

Gracias a este sistema, el Gobierno de Toluca ha logrado intervenir diversas vialidades con mejores resultados, menores tiempos de ejecución y un importante ahorro para las finanzas municipales.

Además, esta tecnología contribuye a una estrategia más sustentable para la recuperación de calles y avenidas en la capital mexiquense.

Paseo Matlatzincas será la próxima obra del Diablo Dragón

Una vez concluidos los trabajos en la calle Juárez, el Gobierno de Toluca informó que iniciará la rehabilitación de Paseo Matlatzincas, una de las principales arterias viales de la ciudad.

El proyecto contempla la intervención de casi 10 kilómetros en ambos sentidos de circulación, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad para miles de automovilistas y usuarios del transporte público.

Ricardo Moreno, informó que el Diablo Dragón concluirá esta semana la rehabilitación de la calle Juárez en San Mateo Oxtotitlán. (cortesía )

Ricardo Moreno impulsa la transformación de vialidades en Toluca

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, señaló que Toluca es uno de los pocos municipios del país que actualmente emplean la tecnología del Diablo Dragón, herramienta que ha demostrado una alta capacidad operativa para la reconstrucción de vialidades.

Con estas acciones, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, consolida una estrategia enfocada en la modernización de la infraestructura urbana, la optimización de recursos públicos y el mejoramiento de la movilidad para las familias toluqueñas.

La conclusión de la obra en la calle Juárez y el próximo arranque de trabajos en Paseo Matlatzincas forman parte del compromiso del Gobierno de Toluca por recuperar las vialidades más importantes del municipio y ofrecer mejores condiciones de tránsito a la ciudadanía.