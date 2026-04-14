La Selección Mexicana sumó un nuevo partido a su agenda de preparación rumbo al Mundial 2026 y enfrentará a Serbia el jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

Partido: México vs Serbia Fecha: Jueves 4 de junio del 2026 Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Estadio Nemesio Diez

El encuentro, programado a las 14:00 horas, será el último amistoso antes del debut mundialista y se suma a los duelos contra Ghana (22 de mayo) y Australia (29 de mayo).

El equipo dirigido por Javier Aguirre busca llegar en su mejor versión a la Copa del Mundo, donde México será uno de los países sede.

México vs Serbia: último amistoso previo al Mundial 2026 (Captura de pantalla)

México vs Serbia: último amistoso previo al Mundial 2026

México logró cerrar su último compromiso amistoso previo al arranque del Mundial 2026, en el que también fungirá como país sede del torneo.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la venta y precios de los boletos para el México vs Serbia.

Partido: México vs Serbia

Fecha: Jueves 4 de junio del 2026

Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

El camino de México rumbo al Mundial 2026

México cerrará su preparación para el Mundial 2026 con tres partidos en los que buscará la mejor versión de sus futbolistas previo al debut en el torneo.

Esta es la agenda que tendrá la Selección Mexicana previo al Mundial 2026: