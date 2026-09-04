La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), localizó en el municipio de Tecámac, un vehículo que está ligado al caso del asesinato de Jonathan Meléndez.

De acuerdo con la información que se ha emitido, la unidad en cuestión se trata de la que utilizaron los 2 hombres que están detenidos por su presunta participación en los hechos.

Sobre la localización del vehículo ligado al asesinato de Jonathan Meléndez, las autoridades indicaron que se pudo ubicar en Tecámac debido a que se están reconstruyendo los hechos.

Vehículo ligado al asesinato de Jonathan Meléndez fue encontrado en Tecámac

La tarde del martes 1 de septiembre de 2026, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y fundador del grupo Camilo Séptimo, fue asesinado dentro de su departamento en Atizapán de Zaragoza.

Durante el ataque, los responsables también asesinaron a la esposa del músico, quien tenía cuatro meses de embarazo, así como a su hija de apenas tres años de edad.

Derivado del caso, la FGJEM inició una investigación por la que se logró la detención de 2 presuntos implicados en el crimen, así como la localización de un vehículo ligado a los hechos.

Al respecto, la fiscalía estatal resaltó que la unidad que fue usada por los 2 presuntos implicados en el asesinato, fue encontrada en inmediaciones de la sección Bosques, en Héroes Tecámac.

En específico, los reportes indican que el vehículo que fue asegurado se trata del que fue usado por los 2 detenidos para llegar al departamento donde cometieron el crimen y para escapar del mismo.

Hay 2 detenidos por asesinato de Jonathan Meléndez

Como parte de las indagatorias en torno al asesinato de Jonathan Meléndez, autoridades del Estado de México detuvieron a 2 hombres que están vinculados con el multihomicidio.

Agentes federales y estatales capturaron en la Ciudad de México (CDMX) a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados como probables responsables de la agresión armada en el inmueble.

Las indagatorias señalan que uno de los aprehendidos mantenía una relación comercial directa con el integrante de Camilo Séptimo, facilitando el acceso al domicilio sin levantar sospechas iniciales.

Detienen a dos por asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo (@MrElDiablo8 / X )

El operativo coordinado permitió la ubicación de los sospechosos en menos de 12 horas, asegurando indicios para presentarlos ante el Ministerio Público del Estado de México.

Los imputados quedaron a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación legal por homicidio calificado, mientras continúan las investigaciones sobre el móvil del crimen.