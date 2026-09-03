Piden justicia por la trabajadora del hogar de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, que también fue asesinada el 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza.

La tía de Aleyda Romero pidió justicia para su sobrina, asegurando que “no era justo” que muriera de esa forma y que solo fue víctima de las circunstancias violentas ocurridas en el Estado de México.

Familia de la trabajadora de Jonathan Meléndez exige justicia por su asesinato

Diego Sebastián Rosen entró al departamento de Jonathan Meléndez en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México y, tras una discusión, asesinó a él, su familia, mascota e incluso a su trabajadora Aleyda Romero.

Ante el multihomicidio que la Fiscalía del Estado de México ya investiga, la tía de Aleyda Romero ha proclamado justicia por la trabajadora de Jonathan Meléndez, que tenía 21 años de edad.

Camilo Séptimo despide a Jonathan Meléndez (Michelle Rojas )

Con una breve descripción, la familiar mencionó que Aleyda Romero era responsable y trabajadora, por lo que cree no debió morir a tan corta edad siendo solo víctima de las circunstancias .

“No era justo para su edad que le haya pasado eso (...) justicia para la víctima, mi sobrina no merecía morir de esa manera si era inocente”. Tía de Aleyda Romero.

Las noticias del multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia, llevaron a que Camilo Séptimo se pronunciara en redes sociales e incluso brindarán condolencias hacia Aleyda Romero, presuntamente asesinada por Diego Sebastián Rosen.

Por otra parte, en un comunicado compartido por Camilo Séptimo, además de agradecer a la Fiscalía del Estado de México por la investigación, subrayaron su solidaridad con la familia de Aleyda Romero.