Claudia Sheinbaum dijo estár enterada del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.

La presidenta de México confirmó que es una “situación triste y lamentable”, por lo que subrayó que el gobierno del Estado de México apoya a la familias de las víctimas del multihomicidio.

Claudia Sheinbaum reacciona al asesinato de Jonathan Meléndez en el Estado de México

El 1 de septiembre de 2026, Diego Sebastián Rosen habría asesinado a Jonathan Meléndez y su familia en su PH en Atizapán de Zaragoza, junto a Gerardo “N”. Sin embargo, las circunstancias atroces en las que sucedió el hecho han conmocionado a todo México.

Ante ello, Claudia Sheinbaum fue cuestionada en la mañanera del 3 de septiembre sobre la situación, misma que calificó de “triste y lamentable”.

Los comentarios de la mandataria irían dirigidos a los detalles que la Fiscalía del Estado de México dio sobre el multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo.

Aunque la propia presidenta explicó que la investigación aún está en desarrollo, la Fiscalía informó que habría sido una disputa entre Diego Sebastián Rosen y Jonathan Meléndez lo que llevó al asesinato.

Por ello, Claudia Sheinbaum expresó solidaridad e incluso mencionó que recibirán el apoyo de la Secretaría de Gobernación (Segob), si es que así se requiere.

Asimismo, recordó que ya hay detenidos por el asesinato de Jonathan Meléndez, siendo público que se trata de Diego Sebastián Rosen y Gerardo “N”.

“Es una situación muy triste, lamentable. Ya hay detenidos y ya se conocen también las causas de una disputa que tenía la familia con otra familia y se está apoyando a las familias por parte del gobierno del Estado de México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Otros de los detalles que se saben es que Jonathan Meléndez y Rosen eran socios. Sin embargo, aún se desconocen los detalles específicos de los negocios que tenían.

La Fiscalía también ha informado que el multihomicidio implicó la vida de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula Barragán quien estaría embarazada de cuatro meses, su hija de 3 años, su trabajadora del hogar y su mascota.

Asimismo, autoridades han informado que sobrevivió un menor de edad de seis años de edad que permaneció oculto hasta que los asesinos escaparon del PH.