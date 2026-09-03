Un testimonio anónimo asegura que Diego Sebastián Rosen, principal sospechoso del asesinato de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo, defraudaba mediante Nomad desde al menos 2021.

La víctima compartió que ella y su familia fueron defraudadas con 400 mil pesos, con un negocio que no solo sería de Diego Sebastián Rose, sino también de su esposa Paola Mandri.

Víctima narra cómo operaba el fraude de Diego Sebastián Rosen con Nomad

El multihomicidio del que Jonathan Meléndez y su familia fueron víctimas en presuntas acciones de Diego Sebastián Rosen, han llevado a destapar el fraude que cometía con su empresa Nomad desde al menos 2021.

Una víctima narró en una entrevista con Juan Pablo Peréz Díaz que ella vivió un fraude por Rosen cuando le pagó 400 mil pesos por rentan una casa en Acapulco, Guerrero.

Ante el pago totalitario de la renta y un día antes de la fecha, Diego Sebastián Rosen bloqueó a la víctima y a toda su familia, así como su esposa Paola Mandri quien estuvo en contacto por ellos en el grupo de WhastApp que les hicieron para la organización.

La víctima dijo haberse puesto en contacto con Diego Sebastián Rosen, detenido por la Fiscalía del Estado de México por multihomicidio, mediante Airbnb, además de que verificó que su cuenta en Instagram tenía recomendaciones de influencers y que famosos lo seguían, lo que interpretó como confiable.

Por otra parte, explicó que ellos decidieron no interponer una denuncia debido a la falta de pruebas que tenían, sumado a que Airbnb no los respaldó.

Ante la situación, la víctima dijo que junto con su familia buscaron más información de Rosen y se encontraron con denuncias desde el 2021 en donde defraudaban bajo el mismo modus operandi.

Asimismo, apuntó que aunque no tiene suficiente información, sabe que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le había bloqueado las cuentas de su empresa anterior llamada +Relax y que luego pasó a llamarse Nomad.

La víctima también dijo que el presunto homicida de Jonathan Meléndez y su familia era “cautivador” en su forma de vender y brindaba “maravillosas experiencias” en sus rentas.

Ante la circunstancia vivida en el Estado de México por el multihomicidio, la víctima pidió justicia a las autoridades recordándoles que aún hay una persona en libertad; su esposa Paola Mandri.

Disputa entre Jonathan Meléndez y Diego Sebastián Rosen estaría vinculada a Nomad

La narración de la víctima del fraude de Diego Sebastián Rosen coincide con las primeras indagatorias de la Fiscalía, en donde argumentan que este y Jonathan Meléndez eran socios y un desacuerdo llevó al acto violento.

Según las filtraciones el tecladista de Camilo Séptimo y Diego Sebastián Rosen estarían asociados con la renta de una casa en Valle de Bravo, pero se desconoce qué rol corresponde a cada uno.

Asimismo, se habla de un reclamo por 300 mil pesos. Sin embargo, autoridades no han compartido más detalles sobre el móvil que llevó al multihomicidio en el Estado de México.