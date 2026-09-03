El presunto robo de criptomonedas sería una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía del Estado de México por el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia.

Según esta versión, su socio de negocios, Diego “N”,, intentaba robarle al tecladista de Camilo Séptimo una memoria digital para retirar 30 millones de pesos en criptomonedas.

Presuntamente, el agresor afirmó que planeaba exigir el dinero a Jonathan Meléndez, pero que “las cosas se salieron de control” y asesinó a la familia, una joven y a la mascota.

Detienen a dos por asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo (@MrElDiablo8 / X )

“Las cosas se salieron de control”: Diego “N” sobre asesinato de Jonathan Meléndez

Según el periodista Carlos Jiménez, quien se ha mantenido cercano al caso, el móvil del crimen relacionado con el millonario robo de criptomonedas habría sido admitido por el propio Diego “N”.

“Ahora dice que los mató por millones en bitcoins y dólares. El tipo que asesinó al tecladista de Camilo Séptimo primero dijo que iba por un préstamo de 300 mil pesos”. Carlos Jiménez

El agresor supuestamente afirmó que planeaba exigir dólares y millones en bitcoins a Jonathan Meléndez, pero que “las cosas se salieron de control” y por eso terminó matando a todos en el lugar.

Diego "N" buscaba retirar bitcoins (Captura de pantalla)

De acuerdo con reportes, la información del dinero estaba guardada en una memoria digital, razón por la que Diego “N” se movilizó hasta el domicilio del músico.

Una vez en el lugar, el agresor sometió a la familia dentro del departamento ubicado en Atizapán de Zaragoza e inició una videollamada para obligar al músico a entregarle el artefacto.

El día del homicidio, Diego “N” portaba un arma y cintas usadas para atar a las víctimas, aunque este dato aún está bajo investigación y no ha sido confirmado oficialmente.

Diego “N” era socio de Jonathan Meléndez y mantenían negocios en conjunto

Los hechos ocurrieron el martes 1 de septiembre, entre aproximadamente las 17:30 y las 19:40 horas, en un exclusivo complejo residencial de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Dentro del inmueble fueron localizados sin vida Jonathan Meléndez; su esposa, de 35 años y cuatro meses de embarazo; la hija de ambos, de tres años, y una joven de 21 años que trabajaba para la familia.

Antes del asesinato, Diego “N” tenía una relación comercial con el músico, y ambos estaban involucrados en negocios de alquiler de inmuebles a través de plataformas digitales.