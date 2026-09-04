El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, dio a conocer que buscará conformar una gran alianza opositora para competir con Morena en las elecciones 2027 de Michoacán.

“Cualquier perfil que esté echado para adelante, que quiera servirle a Michoacán —Grecia (Quiroz), el propio Poncho Martínez— son cuadros que pueden ganar la elección” Alito Moreno

Incluso, Alito Moreno sostuvo que para el caso específico de las elecciones de Michoacán en 2027, no se descarta la posibilidad de que que perfiles como Grecia Quiroz encabezan la coalición.

Además, indicó que en la contienda electoral del próximo año hay una oportunidad real de arrebatarle el Congreso a Morena, por lo que aseveró que lo mejor es consolidar la gran alianza opositora.

Alito Moreno (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Alito Moreno no descarta acercarse a Grecia Quiroz para elecciones 2027 en Michoacán

Ante la proximidad del inicio de las precampañas por las elecciones 2027, Alito Moreno habló de los planes que tiene el partido para el proceso electoral.

Abordado por medios de comunicación, el senador tricolor declaró que en el caso específico del estado de Michoacán, aún no han elegido un perfil para que compita por la gubernatura.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de acercarse a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, pues aseveró que se trata de un perfil que cuenta con grandes posibilidades de ganar la contienda.

“En el PRI tenemos cuadros, tenemos mujeres y hombres. Siempre cualquier perfil que esté echado para adelante, que quiera servirle a Michoacán — Grecia, el propio Poncho Martínez— son cuadros que pueden ganar la elección” Alito Moreno

Luego de resaltar que dentro del mismo PRI hay opciones fuertes para el proceso, Alito Moreno dijo que otra buena opción es el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez del PAN.

No obstante, sostuvo que más allá de que existan buenas candidaturas, lo más importante es que quien gane las elecciones 2027 en Michoacán realice un buen trabajo como gobernador.

Grecia Quiroz (Grecia Quiroz)

Alito Moreno destaca necesidad de conformar gran alianza opositora para elecciones 2027

Luego de hablar sobre la posibilidad de acercarse a Grecia Quiroz para las elecciones 2027 en Michoacán, Alito Moreno destacó que es necesario concretar una gran alianza opositora.

En torno al punto, el líder nacional del PRI aseveró que la oposición tiene una gran posibilidad de arrebatarle el congreso a Morena y sus aliados durante la contienda del próximo año.

“Tenemos una enorme posibilidad (...)Todos coincidimos aquí en que lo más importante es la coalición” Alito Moreno

Por dicho panorama, Alito Moreno sostuvo que desde la oposición se llegó a la conclusión de establecer una coalición, pues esa sería la forma de quitarle al oficialismo la mayoría en el Congreso.

De la misma forma, dijo que el tema del Congreso federal debe ser vital, pues representa un “mecanismo de control, de fiscalización al gasto” para vigilar al Ejecutivo.