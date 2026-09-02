Omar García Harfuch confirmó la detención de Diego Sebastián “N” por su presunta participación en el homicidio múltiple en Atizapán de Zaragoza, donde fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, junto con tres personas más.

“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio“ Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que la primera línea de investigación identifica a Diego Sebastián como socio de Jonathan Meléndez, quien habría aprovechado la relación de confianza para ingresar al domicilio.

En ese sentido, García Harfuch destacó la coordinación entre autoridades federales y estatales para lograr la captura de los responsables del multihomicidio.

Detienen a dos por el asesinato de Jonathan Meléndez ; uno de ellos era su socio (@OHarfuch / X)

García Harfuch: Diego Sebastián era socio de Jonathan Meléndez

Diego Sebastián, de edad desconocida, aprovechó la cercanía y la confianza existente para ingresar al domicilio del músico y acabar con su vida.

Por acciones inmediatas de parte de autoridades del Estado de México, la Ciudad de México y el Gobierno de México se identificó a Diego Sebastián como el presunto autor intelectual así como a uno de sus cómplices, quien responde al nombre de Gerardo “N”.

Los presuntos responsables del multihomicidio fueron detenidos en menos de 12 horas y han sido puestos a disposición de la justicia.

Circula video de Diego Sebastián previo al asesinato de Jonathan Meléndez

El periodista Carlos Jiménez, también conocido como C4, difundió un video que muestra a Diego Sebastián en elevador del edificio donde vivía su socio Jonathan Meléndez.

En aquel momento, el sospechoso llevaba puesta una chamarra negra, gorra y tenía sobre el hombre una mochila. En repetidas ocasiones miraba la cámara del elevador.

El multihomicidio sucedió entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre de 2026, por lo que la grabación se registró minutos antes, aproximadamente a las 17:24 horas.

Este material habría permitido a las autoridades dar con la identidad de uno de los asesinos de Jonathan Meléndez, su esposa, hija y empleada doméstica.