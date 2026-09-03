Ana Paula Barragán era la esposa de Jonathan Meléndez, el tecladista de Camilo Séptimo, hoy víctimas de un multihomicidio en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México.

Entre los detalles que se conocen del multihomicidio del que Jonathan Meléndez y su familia fueron víctimas, se sabe que Ana Paula Barragán se encontraba con él, su trabajadora del hogar, dos menores de edad y su mascota; solo sobrevivió un niño.

¿Quién fue Ana Paula Barragán?

Ana Paula Barragán era la esposa del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan “Honas” Meléndez, y quien fue asesinada junto a él y su familia en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Aunque Ana Paula Barragán era la esposa de Jonathan Meléndez, siempre se mantuvo lejos de redes sociales, compartiendo solo escasos momentos de su vida junto al música.

Jonathan Meléndez y Ana Paula Barragán. (Instagram/honasmelendez)

De entre los detalles personales se conoce que Ana Paula Barragán era fotógrafa y comunicóloga, desempeñándose principalmente como social media manager.

Ana Paula Barragán tenía una relación duradera con Jonathan Meléndez, siendo que al menos ya sostenían una relación desde hace diez años.

Asimismo, Ana Paula Barragán era amante de la moda y el arte.

¿Qué edad tenía Ana Paula Barragán?

Ana Paula Barragán tenía 35 años de edad cuando murió, pues nació el 26 de abril de 1991 y murió el 1 de septiembre de 2026.

¿Quién era el esposo de Ana Paula Barragán?

El esposo de Ana Paula Barragán era Jonathan Meléndez, el tecladista de Camilo Séptimo.

¿Qué signo zodiacal era Ana Paula Barragán?

Ana Paula Barragán era del signo zodiacal de Tauro, pues nació un 26 de abril.

¿Cuántos hijos tenía Ana Paula Barragán?

Ana Paula Barragán tenía un hijo con Jonathan Meléndez y se dice que estaba embarazada de al menos 4 meses.

Al momento del multihomicidio, se reportó a otro menor de edad se sobrevivió al ataque, pero se desconoce si este también era hijo de Ana Paula Barragán.

¿Qué estudió Ana Paula Barragán?

Ana Paula Barragán estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México (UVM) campus Lomas Verdes.

Ana Paula Barragán, esposa de Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo. (Especial)

Asimismo, tenía otras formaciones como:

Social Media Workshop de IBM

Curso intensivo de Google AdWords

E-Learning Facebook Blueprint

Manejo de Facebook Business

Google Analytics y Adwords

Photoshop

Illustrator

¿En qué trabajó Ana Paula Barragán?

Ana Paula Barragán tuvo distintos trabajos en el área de la comunicación como:

Community Manager

Community Media Manager

Fotógrafa

Videógrafo

Asistencia de producción

La mujer hablaba inglés, francés y español como idioma nativo.

Ana Paula Barragán fue víctima de asesinato junto a Jonathan Meléndez y toda su familia

El tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, fue víctima de homicidio en su departamento en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. La noticia estuvo acompañada de que junto a él asesinaron a su familia, incluyendo a su esposa Ana Paula Barragán y sus hijos.

La noticia del multihomicidio ha conmocionado, porque además se informó que Ana Paula Barragán estaba embarazada de 4 meses cuando fue asesinada.

De los detalles que se conocen del multihomicidio es que el sospechoso principal habría sido Diego Sebastián Rosen, socio de Jonathan Meléndez y quien accedió a su departamento al ser una persona de confianza.

La Fiscalía del Estado de México también informó que Diego Sebastián Rosen fue detenido horas después del asesinato en la carretera México-Toluca, así como su cómplice Gerardo “N”.

Aunque no hay versión oficial del móvil del asesinato, filtraciones aseguran que Jonathan Meléndez y Diego Sebastián Rosen estaban conflictuados por la renta de la casa del tecladista en Valle de Bravo; se habla de 300 mil pesos que terminaron en un multihomicidio.