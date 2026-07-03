La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), defendió el operativo durante el que murió Kenzo, el tigre de Bengala que había escapado de un recito privado en el Edomex.

“(Profepa y el Municipio de Tepetlaoxtoc) refrendan la versión difundida ayer, y resaltan el trabajo de las autoridades federales y locales, así como del resto de instancias participantes” Profepa

Fue por medio de un comunicado que la dependencia federal y el mismo ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, ratificaron la versión sobre las condiciones en las que se realizó la captura del felino.

Incluso, al defender las acciones que se pusieron en marcha y en las que murió Kenzo, la Profepa resaltó que la principal responsabilidad de los hechos es del recinto del que escapó el tigre.

Kenzo murió tras ser capturado (Especial )

Profepa defiende actuar de policías que participaron en captura de Kenzo

Tras permanecer 5 días libre, Kenzo, el tigre de Bengala que había escapado del recinto privado de nombre Animal Experiencie Mexico, fue localizado y capturado el 2 de julio.

Sin embargo, el felino murió debido a que se dio a conocer que durante el operativo para asegurarlo, personal de seguridad usó armas de fuego contra él cuando intentó atacar a veterinarios.

Por los hechos, Profepa emitió un comunicado en el que explicó las acciones y aseveró que el actuar de policías estatales y municipales, fue en total apego a los protocolos de actuación.

“Los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego, premisa fundamental en este tipo de circunstancias” Profepa

Pese a ello, se desató una oleada de críticas en la que especialistas han asegurado que la muerte de Kenzo se pudo evitar, ante lo cual Profepa defendió el operativo que se ejecutó.

En su comunicado, el organismo federal sostuvo que tanto las autoridades, los médicos veterinarios y el resto de personal que se sumó al operativo, actuaron con profesionalismo y compromiso.

Profepa afirma que policías salvaron la vida de un veterinario

Al defender su versión sobre el operativo que derivó en la muerte de Kenzo, Profepa insistió en respaldar el uso de armas de fuego, pues se aseveró que gracias a eso un veterinario salvó su vida.

“El tigre intentó atacar al médico que le disparó el dardo sedante, y ante la reacción, las autoridades de seguridad contuvieron la agresión con un arma de fuego. El agente que acompañó al equipo de contención salvó la vida del veterinario” Profepa

Luego de la intervención de los policías, agregó, el felino fue capturado con vida y recibió atención médica inmediata, para luego ser trasladado para continuar en el proceso y murió en el trayecto.

Profepa niega contradicciones pese a declaraciones de la alcaldesa de Tepetlaoxtoc

De la misma forma, al responder a las críticas y acusaciones que se han generado, Profepa sostuvo en su comunicado que "no hubo contradicción ni versiones encontradas en torno a los hechos".

No obstante, no explicó la razón por la cual la alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Diana Morales, declaró que el tigre de Bengala solo tenía “rasguños”, cuando se presume que presentaba heridas de bala.

Finalmente, el organismo apuntó que en todo caso, la responsabilidad de los hechos debe recaer entorno al predio privado del cual escapó Kenzo, pues el inmueble estaba a cargo de su cuidado.