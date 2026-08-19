El presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, se sumó a la campaña “Recicla On”, impulsada por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), mediante la firma de una carta compromiso con la que ocho municipios unirán esfuerzos para fortalecer la cultura del agua, la educación ambiental y el manejo responsable de residuos electrónicos y electrodomésticos.

La estrategia busca que los aparatos tecnológicos en desuso, como computadoras, teléfonos celulares y electrodomésticos, tengan una disposición final adecuada y no terminen en calles, barrancas, ríos o sistemas de drenaje, donde pueden contribuir a la contaminación y al taponamiento de la infraestructura hidráulica, incrementando el riesgo de inundaciones.

Como parte de esta iniciativa, en la que participan algunos municipios con mayor incidencia de inundaciones, se instalará inicialmente un contenedor en las oficinas del organismo de agua OAPAS de Naucalpan, donde la ciudadanía podrá depositar sus residuos tecnológicos.

El material recolectado será trasladado para recibir un tratamiento y disposición final adecuados, evitando que sustancias contaminantes lleguen al medio ambiente. Además, por cada kilogramo de residuos electrónicos recolectado se podrán obtener filtros de agua destinados a comunidades que todavía dependen de fuentes de abastecimiento superficiales.

Estos filtros tienen capacidad para potabilizar hasta 960 litros de agua diariamente, lo que permitirá contribuir a que familias que no cuentan con acceso a una red hidráulica dispongan de agua en condiciones seguras para sus hogares.

Naucalpan se suma a Recicla On. (cortesía)

Recicla On busca prevenir contaminación e inundaciones

Durante el evento, el presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, agradeció el respaldo de la Vocal Ejecutiva de la CAEM, Beatriz García Villegas, particularmente durante las emergencias que se han registrado en Naucalpan, y destacó que el cuidado del agua y del medio ambiente requiere de una responsabilidad compartida entre gobiernos y ciudadanía.

Cuando hablamos de evitar que una computadora, un teléfono, algún electrodoméstico, papel o cartón terminen en un río, una barranca o el drenaje, no hablamos únicamente del problema de la limpieza. Hablamos de la prevención, de la seguridad, de proteger las vidas de los habitantes y sus patrimonios. Isaac Montoya Márquez, Presidente Municipal

El presidente municipal de Naucalpan señaló que la iniciativa no debe entenderse exclusivamente como una acción ambiental, sino también como una estrategia de protección civil, prevención de riesgos, cuidado de la infraestructura hidráulica y salud pública.

Explicó que la carta compromiso representa una responsabilidad concreta para garantizar que los residuos recolectados sean tratados correctamente, al tiempo que los organismos operadores de agua promoverán activamente la participación ciudadana.

Añadió que la estrategia puede ampliarse a escuelas, empresas y organizaciones sociales, con el propósito de generar una mayor cultura de disposición responsable.

Naucalpan se suma a Recicla On. (cortesía)

CAEM alerta por generación de residuos electrónicos

Por su parte, la Vocal Ejecutiva de la CAEM, Beatriz García Villegas, señaló que a nivel mundial se generan alrededor de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año, mientras que México ocupa uno de los primeros lugares del continente americano en la generación de este tipo de desechos.

Detalló que cada persona genera, en promedio, entre siete y nueve kilogramos de residuos electrónicos al año y que la Zona Metropolitana del Valle de México concentra aproximadamente el 40 por ciento de los desechos tecnológicos del país. Sin embargo, únicamente alrededor del 14 por ciento de estos residuos llega a reciclarse.

La Vocal Ejecutiva de la CAEM, Beatriz García Villegas destacó que, de acuerdo con advertencias de organismos internacionales, una disposición inadecuada de los residuos electrónicos puede provocar que sustancias tóxicas contaminen el aire, el suelo y el agua.

En este sentido, explicó que “Recicla On” se suma a la estrategia estatal “Limpiemos Nuestro Estado de México”, impulsada por la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, al vincular el manejo adecuado de residuos con la prevención de inundaciones, el cuidado de los cuerpos de agua y la protección de la salud de las familias, particularmente de las comunidades más vulnerables.

Naucalpan se suma a Recicla On. (cortesía)

La Vocal Ejecutiva de la CAEM, Beatriz García, afirmó que el programa representa una oportunidad para avanzar hacia una prosperidad justa y duradera, al involucrar directamente a la sociedad en la correcta disposición de sus aparatos electrónicos y convertir estos residuos en una herramienta para mejorar el acceso al agua segura.

Además de Naucalpan, en la firma de la carta compromiso participaron representantes de los municipios de La Paz, Chimalhuacán, Amecameca, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la coordinación metropolitana para prevenir riesgos, proteger el medio ambiente y promover una cultura de responsabilidad en el manejo de los residuos.