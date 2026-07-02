Kenzo, el tigre de Bengala blanco que escapó el sábado 27de julio de Animal Experience México en Tepetlaoxtoc, Estado de México, murió durante el operativo de captura este jueves 2 de julio, confirmaron autoridades y especialistas.

El tigre de bengala recibió disparos y fue sedado, pero falleció por presunto mal manejo de los anestésicos, según acusó el presidente de la Asociación Nacional de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta.

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Murió #Kenzo, el #TigreDeBengala Blanco capturado esta mañana en el #Edomex @Ernestozazueta9, presidente de la @azcarmx confirmó que el ejemplar fue baleado y después anestesiado.

Culpa a a los médicos veterinarios Ivonne Casigne y Fernando Marín… pic.twitter.com/O69eXOnBSR — Ernesto Méndez (@ernesto_mendez) July 2, 2026

Presidente de la AZCARM acusa a Profepa y Semarnat por muerte del tigre Kenzo

En un video colocado en redes sociales, Zazueta culpó directamente a los veterinarios Ivonne Casigne y Fernando Marín, contratados por la PROFEPA, por falta de experiencia y certificación del CONCERVET.

“Es una pena que un animal que se pudo haber salvado la vida en su rescate, pues haya contratado la Profepa un equipo de veterinarios que realmente pues se nota que no saben hacer manejos con este tipo de animales, que es el doctor Fernando Marín y la doctora Ivonne Casigne.” Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM

Según testigos, Kenzo fue baleado primero por la policía y luego anestesiado en un estado de alto estrés, lo que provocó su muerte.

Ernesto Zazueta lamentó que las autoridades ambientales intentaran un “montaje” al anunciar su traslado al Zoológico de Zacango, cuando en realidad el animal falleció en el sitio de la captura.

El tigre había permanecido prófugo durante varios días en zonas cerriles de Tepetlaoxtoc, generando alerta entre la población, y durante su escape, se reportó que mató un caballo; el operativo involucró a decenas de elementos de Protección Civil, policía y especialistas.

"El animal se les murió al sedarlo, obviamente pues para hacer este tipo de manejos se requiere mucha experiencia y pues al parecer carecen de ella. Es aún más penoso ver que la Profepa se presta a montajes, porque ese animal ya estaba caído cuando salen en un video diciendo que el animal estaba bien y que iba en traslado, o sea creo que deben tener tantita responsabilidad las autoridades para hacer este tipo de posicionamientos, y yo creo también que es muy importante que capacite a su gente y que tengan equipo para hacer este tipo de rescates.” Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM

Especialistas de AZCARM destacaron que en manejos similares con grandes felinos nunca han tenido desenlaces fatales gracias a su preparación, por lo que la muerte de Kenzo ha generado fuertes críticas hacia la PROFEPA y la SEMARNAT por la supuesta falta de personal capacitado en fauna silvestre.

El caso de Kenzo pone en evidencia las deficiencias en los protocolos de rescate de animales exóticos en México y genera llamados a revisar los criterios de contratación de especialistas por parte de las autoridades ambientales.