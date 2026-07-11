Tigre Kenzo murió por broncoaspiración de sangre, revela necropsia

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) dio a conocer los resultados de la necropsia realizada al tigre Kenzo, la cual reveló que murió por broncoaspiración de sangre.

La necropsia fue emitida por el Departamento de Patología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que el tigre de Bengala muriera en un operativo para su captura tras escapar en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Tigre Kenzo murió a consecuencia de un disparo por arma de fuego

Tigre Kenzo, un imponente macho de Bengala de apenas dos años con una longitud de 236 centímetros y un peso de 116.2 kilogramos, murió el 2 de julio de 2026 en una incursión de autoridades en Tepetlaoxtoc.

Aunque el objetivo inicial de la misión era la captura y el resguardo controlado del animal, se confirmó que el resultado final fue fatal, generado gran consternación entre los defensores de los animales en el país.

Según los resultados de la necropsia, la causa principal de la muerte del Tigre Kenzo está relacionada con su propia de sangre, derivada directamente de un traumatismo severo en la región frontal del cráneo.

Los peritos identificaron un orificio de entrada por proyectil de arma de fuego situado cerca del párpado superior derecho, cuya trayectoria atravesó el paladar blando del felino.

Esta lesión interna desencadenó un sangrado incontrolable que Kenzo terminó aspirando hacia sus pulmones, imposibilitando su supervivencia durante el crítico operativo de captura.