La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya hicieron la necropsia del tigre Kenzo.

Ante ello, Profepa explicó cuándo darían a conocer públicamente la necropsia del tigre Kenzo, aclarando así la causa de muerte del tigre que estaba a cargo de Animal Experience México.

Profepa y UNAM dan fecha para informe de la necropsia del tigre Kenzo

Tal como Mariana Boy, titular de la Profepa, dijo, la UNAM sí realizó la necropsia del tigre Kenzo, por lo que se explicó que los resultados serán dados a conocer la segunda semana de julio de 2026.

Sin una fecha precisa, pero sí apuntando que el informe se brindará “en el transcurso de la siguiente semana”, fue que Profepa confirmó que darán a conocer los datos de forma pública una vez que les sean entregados.

Comunicado de Profepa sobre necropsia por la UNAM para el tigre Kenzo. (@PROFEPA_Mx)

La razón por la que la Profepa pidió a la UNAM realizar el informe de la necropsia, fue para aclarar qué provocó la muerte del tigre Kenzo, pues animalistas han acusado que el fallecimiento pudo haberse evitado.

Sin embargo, Profepa argumenta que un elemento de seguridad se vio en la necesidad de disparar contra el tigre Kenzo, luego de que esté se abalanzó contra un veterinario para atacarlo pese a que ya sabía recibido sedación a través de un dardo.