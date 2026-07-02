La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), confirmó la muerte de Kenzo, el tigre de Bengala que había escapado de un recinto privado en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

“Pese a los esfuerzos realizados por el personal veterinario el ejemplar falleció” Profepa

Por medio de un comunicado, la dependencia explicó que personal de seguridad intervino en el rescate debido a que el ejemplar intentó atacar a médicos veterinarios que participaban en las acciones.

Debido a los hechos que derivaron en la muerte de Kenzo, la Profepa resaltó que se procedió con la clausura de Animal Experience México, el establecimiento del cual había escapado el tigre.

Kenzo murió durante labores de rescate, explica Profepa

Luego de 5 días de búsqueda, Kenzo, el tigre de Bengala que escapó de un recinto privado en Tepetlaoxtoc, Estado de México, murió luego de ser ubicado por médicos veterinarios y autoridades.

De acuerdo con la informador de la Profepa, Kenzo fue localizado la mañana del 2 de julio por personal especializado en manejo animal, Protección Civil del Estado de México y policía municipal y estatal.

Ante ello, se puso en marcha un operativo especial en el que médicos veterinarios intentaron sedar al tigre con dardos tranquilizantes, pero se afirma que el felino intentó atacar al personal.

“Los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego, premisa fundamental en este tipo de circunstancias” Profepa

Por lo anterior, el personal policiaco que se sumó a las acciones intervino para contener la agresión mediante el uso de armas de fuego; es decir, que dispararon en contra de Kenzo.

Al defender el actuar de los policías, la Profepa resaltó que dispararle fue una “premisa fundamental” en escenarios de ese tipo y detalló que el tigre recibió la atención necesaria, pero terminó muriendo.

Murió Kenzo, el tigre de Bengala que escapó de un recinto privado en Tepetlaoxtoc, Estado de México (Profepa)

Profepa clausuró recinto del que había escapado Kenzo

Al dar a conocer los hechos bajo los que murió Kenzo, la Profepa destacó que como parte de las acciones que se desplegaron, Animal Experience México fue clausurado.

En torno al tema, indicó que se trata de una clausura total temporal, pues no cumplió con su obligación de garantizar el confinamiento seguro de los ejemplares que resguarda.

Asimismo, indicó que en una inspección se detectaron irregularidades en las instalaciones y en el cumplimiento del Plan de Manejo por evidentes encierros distintos a los autorizados.

Incluso, en la revisión fueron asegurados 9 ejemplares de vida silvestre, además de que se suspendieron todas las actividades comerciales de exhibición y manejo no esencial de los animales.