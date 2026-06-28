Autoridades de Tepetlaoxtoc, Estado de México, advirtieron en la noche del sábado 27 de junio, el escape de un tigre del centro de resguardo de Semarnat que se encuentra en San Bernardo Tlalmimilolpan.

Por lo que se pidió a la población del municipio de Tepetlaoxtoc que mantengan la calma y que no traten de capturar al tigre que escapó.

Tigre escapó del centro de resguardo de Semarnat en Tepetlaoxtoc desde el sábado

Si bien no se dieron detalles sobre el cómo escapó un tigre del centro de resguardo de Semarnat en Tepetlaoxtoc, el Ayuntamiento del municipio señaló que esto sucedió desde el sábado 27, día en que también comenzó su búsqueda.

Tras conocerse el escape del tigre, se dio aviso a la Dirección de Seguridad Pública de Tepetlaoxtoc, Protección Civil estatal, la propia Semarnat, así como a la Profepa, quienes iniciaron el operativo de localización.

Hasta el momento, la mañana del domingo 28 de junio, no se ha dado una actualización acerca del estado del mencionado tigre, por lo que posiblemente aún no se ha dado con su paradero y captura.

Debido a ello se solicita a la población que mantenga la calma, y no se acerquen al animal si se lo llegan a encontrar en alguna zona.

Autoridades piden se dé aviso de avistamiento del tigre que escapó de la Semarnat en Tepetlaoxtoc

El mismo Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc pidió a la población se de aviso a los teléfonos de Seguridad Pública (595 923 0044) y de Protección Civil y Bomberos (595 688 2236), sobre cualquier avistamiento del tigre que escapó de la Semarnat.

Asimismo, la población de Tepetlaoxtoc se debe de mantener a una distancia segura del tigre que escapó del centro de resguardo de la Semarnat, en caso de encontrarlo en las calles de la localidad.

Por ningún motivo deben de intentar capturar al felino, pues se trata de un animal salvaje, el cual podría ponerse agresivo con las personas, dificultando aún más su captura.

De momento, el operativo de búsqueda y recuperación se mantiene activo en toda la zona.