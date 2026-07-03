Previo a que se reportara la muerte de Kenzo, el tigre de Bengala que escapó de un recinto privado, la alcaldesa de Tepetlaoxtoc aseguró que el felino fue capturado vivo.

“De aquí sale el felino en muy buen estado” Diana Lizbeth Morales Méndez. Alcaldesa de Tepetlaoxtoc

Así lo aseveró la presidenta municipal al señalar que aun cuando Kenzo fue entregado sedado debido a que tenía que ser dormido para su captura, estaba en buenas condiciones.

No obstante, la alcaldesa de Tepetlaoxtoc también reveló que el tigre de Bengala presentaba algunas heridas menores por las que dijo, se le brindaría atención médica veterinaria que corresponde.

Kenzo fue entregado vivo, aseguró alcaldesa de Tepetlaoxtoc

La noche del sábado 27 de junio, Kenzo, un tigre de Bengala, escapó del predio privado Animal Experience México que se ubica en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Ante ello, autoridades de los 3 niveles de gobierno pusieron en marcha un operativo especial con el objetivo especial de buscar y capturar al felino, mismo que llegó a su fin el jueves 2 de julio.

En torno a lo ocurrido, la alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Diana Lizbeth Morales, aseguró que el ejemplar fue capturado vivo, aunque horas más tarde autoridades federales dieron a conocer que el felino murió.

“De aquí sale el felino en muy buen estado, obviamente iba sedado para poderlo capturar” Diana Lizbeth Morales Méndez. Alcaldesa de Tepetlaoxtoc

Entrevistada por medios de comunicación, la alcaldesa sostuvo que Kenzo fue entregado “en muy buen estado”, pese a que resaltó que iba sedado debido a que tuvo que ser anestesiado durante la captura.

En un video que compartió en su redes sociales, la presidenta municipal insistió en su versión de que el tigre de Bengala fue entregado vivo, misma que fue respaldada por una veterinaria especialista.

Kenzo murió luego de que policías le dispararon; alcaldesa dijo que llevaba “rasguños”

Al declarar que el tigre de Bengala había sido capturado vivo, la alcaldesa de Tepetlaoxtoc reveló que el felino presentaba algunas heridas leves que incluso calificó como “rasguños”.

Sobre el punto, la veterinaria especialista que respaldó la versión de la presidenta municipal, dijo en el video que tenía “algunas lesiones" por las que recibiría atención en el zoológico de Zacango.

“Se anestesió al animal, el manejo estuvo muy bien y bueno, ahorita tiene algunas lesiones, entonces va a ser atendido en el zoológico donde se va a recibir” Veterinaria especialista

No obstante, en el reporte que Profepa emitió para confirmar la muerte de Kenzo, se indica que durante la captura, policías usaron sus armas de fuego en contra del ejemplar.

El reporte de la autoridad federal establece que durante la captura, el tigre de Bengala intentó atacar a los veterinarios, por lo que los policías tuvieron que dispararle.

Es decir que desde el momento en que fue capturado, Kenzo habría terminado con lesiones de bala y no con “rasguños” como insistió en asegurar la alcaldesa de Tepetlaoxtoc.