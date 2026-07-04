La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podría realizar una necropsia a los restos de Kenzo para determinar la causa de muerte del tigre de Bengala que había escapado en Tepetlaoxtoc.

“Hemos estado valorando con distintos especialistas que pudieran ayudarnos a hacer esa necropsia y el día de hoy justo desde muy temprano estamos haciendo contacto con la UNAM para ver si ellos pudieran ayudarnos a hacer este trabajo” Mariana Boy. Titular de Profepa

Así lo anunció Mariana Boy, titular de Profepa, quien resaltó que se ha consultado con diversas instancias para proceder con la revisión del cuerpo y la UNAM podría efectuarla.

Por otro lado, la funcionaria defendió las versiones que se han difundido, pues resaltó que Kenzo fue capturado vivo, por lo que resaltó que lo que resta es determinar cuál fue la causa de muerte.

UNAM podría practicar necropsia a Kenzo para determinar causa de muerte

La mañana del 2 de julio de 2026, tras 5 días de labores de búsqueda, autoridades ubicaron a Kenzo, el tigre de Bengala que había escapado de un recinto privado en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Ante ello, personal médico veterinario, de Protección Civil, así como policías estatales y municipales, desplegaron un operativo de captura luego del cual se reportó que el felino murió.

Por los hechos, Mariana Boy, titular de la Profepa, informó que la UNAM podría realizar una necropsia al cuerpo de Kenzo para determinar con precisión la causa de muerte.

Kenzo murió tras ser capturado (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Lo anterior debido a que hasta el momento no se sabe cuál fue el motivo por el cual murió el tigre de Bengala, debido a que se han difundido distintas versiones sobre lo ocurrido con el felino.

En ese sentido, refirió que ya se realizó el respectivo proceso de gestión con la UNAM para confirmar su participación, mientras el cuerpo permanece resguardado en la Fundación Invictus, en el estado de Hidalgo.

Mariana Boy asegura que Kenzo fue capturado vivo

Al informar sobre la posible intervención de la UNAM en la necropsia de Kenzo, la titular de la Profepa defendió las versiones que se han difundido en torno a los hechos.

Sobre ello, Mariana Boy insistió en asegurar que el tigre de Bengala estaba vivo cuando fue capturado y fue durante el trayecto a que recibiera atención medica cuando murió.

“Lo más importante es que podamos esperar los resultados de la necropsia y podamos informar con mucha precisión cuántos impactos de bala, qué calibre, las dosis que tenían los dardos sedantes” Mariana Boy. Titular de Profepa

Por lo anterior, apuntó que lo que se busca con la necropsia es determinar cuántos balazos recibió, de qué calibre fueron y cuáles fueron las dosis de sedantes que se le aplicaron.

En especial porque las versiones que se han emitido sobre la muerte de Kenzo, apuntan a la posibilidad de que haya muerto por los impactos de bala o por un exceso de anestesia.