¿Quién es Diana Lizbeth Morales Méndez? Se trata de la actual acaldesa de Tepetlaoxtoc, en el Estado de México.

La presidenta municipal arribó al cargo durante las elecciones 2024 siendo candidata de Morena, es decir que va a dejar el puesto hasta diciembre de 2027.

Previo a arribar al puesto de alcaldesa de Tepetlaoxtoc, Diana Lizbeth Morales Méndez se desempeñó en otros cargo del servicio público.

Diana Lizbeth Morales Méndez (Diana Morales/Facebook)

¿Quién es Diana Lizbeth Morales Méndez?

Diana Lizbeth Morales Méndez es la alcaldesa de Tepetlaoxtoc que llegó al cargo luego de las elecciones municipales de 2024, proceso en el que recibió más de 4 de cuatro mil votos.

El triunfo fue reconocido a nivel estatal debido a que Morena la postuló sin coaliciones, lo cual evidenció la buena posición del partido en el municipio de Tepetlaoxtoc frente a otras fuerzas políticas.

Desde el inicio de su gestión, Diana Lizbeth Morales Méndez ha promovido la recuperación de espacios públicos y la modernización de servicios básicos como alumbrado y vialidades.

Diana Lizbeth Morales Méndez (Diana Morales/Facebook)

De la misma forma, ha impulsado ferias regionales, programas de apoyo a productores, artesanas y comerciantes, fomentando actividades culturales para fortalecer la identidad municipal y su tejido social.

La propia alcaldesa ha referido que busca cumplir con transparencia, rendición de cuentas, educación y valores cívicos con el fin de consolidar un modelo de gobierno cercano a la comunidad.

¿Cuántos años tiene Diana Lizbeth Morales Méndez?

De acuerdo con registros oficiales, en el 2026 la alcaldesa de Tepetlaoxtoc tendría 30 años de edad.

Diana Lizbeth Morales Méndez (Diana Morales/Facebook)

¿Diana Lizbeth Morales Méndez está casada?

No hay registros públicos en los que se establezca que Diana Lizbeth Morales Méndez está casada.

¿Cuántos hijos tiene Diana Lizbeth Morales Méndez?

No existen datos oficiales sobre hijos de Diana Lizbeth Morales Méndez.

¿Qué estudió Diana Lizbeth Morales Méndez?

Información contenida en portales electorales indican que Diana Lizbeth Morales Méndez tiene una licenciatura concluida, pero no se especifica la carrera en cuestión.

Además, en el Registro Nacional de Profesionistas no existe constancia pública a su nombre.

Diana Lizbeth Morales Méndez (Diana Morales/Facebook)

¿En qué ha trabajado Diana Lizbeth Morales Méndez?

En lo que respecta a la experiencia laboral que ha desarrollado Diana Lizbeth Morales Méndez, los datos disponibles apuntan que trabajó en puestos como los siguientes: