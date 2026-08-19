Maru Campos reafirmó la cooperación entre Chihuahua y Estados Unidos tras la reunión que sostuvo con la funcionaria Katharine Beamer en Ciudad Juárez.

A través de sus redes sociales, Maru Campos compartió el encuentro que sostuvo con Katharine Beamer, quien fue designada como nueva titular del Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

Maru Campos se reúne con Katharine Beamer para reforzar relación entre Chihuahua y Estados Unidos

Maru Campos dio a conocer que este martes 18 de agosto de 2026 se reunió con Katharine Beamer, representante de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la gobernadora, esta acción reafirma el compromiso de cooperación institucional entre el estado de Chihuahua y Estados Unidos, fortaleciendo importantes vínculos como el aspecto cultural y económico.

Maru Campos reafirma cooperación entre Chihuahua y Estados Unidos con Katharine Beamer (Captura / X)

Asimismo, durante el encuentro se abordó el tema de la atención consular, situación que une a ambas regiones al tratarse de una importante zona fronteriza.

Maru Campos reiteró que, pese a la polémica por sus buenas relaciones con Estados Unidos, continuará trabajando por fortalecer la relación bilateral, lo que permitirá una cooperación en buenos términos y duradera.

La gobernadora reafirmó con esta acción su compromiso para mantener una buena comunicación con Estados Unidos, en cooperación con uno de sus principales vecinos en la zona norte del país.