La captura de Kenzo, el tigre de Bengala que escapó de un predio privado en Tepetlaoxtoc, Estado de México, puso fin a varios días de tensión entre habitantes y autoridades; no obstante, la noticia quedó envuelta en la incertidumbre luego de que distintos medios afirmaran que el ejemplar había muerto tras ser asegurado.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el felino fue localizado y asegurado mediante un operativo coordinado con perros rastreadores, especialistas del Parque Ecológico Zacango, Protección Civil y autoridades estatales, sin detallar inicialmente complicaciones médicas derivadas de la captura.

PROFEPA asegura que el tigre Kenzo ya fue capturado (PROFEPA)

¿Qué pasó con Kenzo? Versiones encontradas sobre el tigre de Bengala de Tepetlaoxtoc

Mientras cuentas oficiales y medios regionales celebraban el éxito del operativo como el de la presidenta municipal en Tepetlaoxtoc, Diana Lizbeth Morales Méndez, reportes difundidos posteriormente aseguraron que Kenzo habría muerto.

Algunos medios aseguran que la supuesta muerte del tigre Kenzo ocurrió después de ser sedado y trasladado, presuntamente a causa del estrés extremo provocado por los días que permaneció en libertad y el proceso de contención; otros que ocurrió tras un disparo luego de que el animal intentara atacar a uno de los captores.

La situación generó una ola de cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios exigieron información clara y transparente sobre el estado real del animal, así como responsabilidades respecto a las condiciones de resguardo en el predio Animal Experience México, del que escapó el pasado fin de semana.

Hasta el momento, las autoridades ambientales no han emitido un comunicado definitivo que confirme o desmienta las versiones sobre la muerte de Kenzo, por lo que el caso continúa rodeado de incertidumbre y mantiene la atención pública en el Estado de México.