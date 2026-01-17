Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, destaca detenciones en México de buscados por el FBI y elogia el trabajo en conjunto de ambos países.

Tras la captura de Alejandro Rosales Castillo y Otmane Khalladi, Ronald Johnson resaltó que la cooperación entre México y Estados Unidos generan resultados reales.

“La cooperación, la colaboración y la coordinación generan resultados reales. Este caso refleja el impacto de esos esfuerzos conjuntos” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, destaca detención de Alejandro Rosales Castillo (@USAmbMex / X )

Esto luego de la captura de Alejandro Rosales Castillo, uno de los diez prófugos más buscados por el FBI desde 2017.

Ronald Johnson señaló que bajo el liderazgo de Donald Trump y Claudia Sheinbaum se mantiene el compromiso por una acción conjunta para fortalecer la seguridad de ambos países.

“Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein, mantenemos nuestro compromiso con una acción conjunta que fortalece la seguridad y garantiza la justicia” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Alejandro Rosales Castillo fue capturado en Pachuca, Hidalgo luego de que contaba con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición.

Es requerido por las autoridades de Carolina del Norte, en Estados Unidos, acusado de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

Se ofrecían 250 mil dólares de recompensa por información que llevara a su captura.

Alejandro Rosales Castillo era buscado desde 2016 por autoridades de Carolina del Norte, debido al homicidio de Sandy Ly Le, de 23 años, en la ciudad de Charlotte ocurrido ese año.

Truc Quan “Sandy” Ly Le, víctima de Alejandro Rosales Castillo (Especial)

En 2017, el Gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI, fue detenido en México, país al que ingreso en 2016 (Especial)

Detienen a Otmane Khalladi, fugitivo buscado por EU y acusado de fraude a adultos mayores

El embajador Ronald Johnson resaltó el trabajo del Gabinete de Seguridad de México luego de la captura de Otmane Khalladi, fugitivo buscado por EU y acusado de fraude a adultos mayores.

Ronald Johnson señaló que hay grandes resultados cuando hay una estrecha cooperación e intercambio de información entre Estados Unidos y México.

En sus redes sociales el embajador destacó que la detención de Otmane Khalladi, refleja que cuando se trabaja en conjunto los actores criminales no tienen cabida.

Omar García Harfuch confirma la detención de Otmane Khalladi, buscado por el FBI (Eduardo Díaz)

Ronald Johnson resaló los trabajos en conjunto del gobierno de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

Autoridades mexicanas, lideradas por Omar García Harfuch, detuvieron en Playa del Carmen, Quintana Roo, a Otmane Khalladi, un fugitivo buscado en Estados Unidos por presuntos delitos de fraude electrónico y lavado de dinero.

Otmane Khalladi es señalado por su probable participación en una red de estafas conocida como “grandparent scam” (estafa de los abuelos).

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el esquema habría operado desde el verano de 2021, con llamadas desde Canadá a adultos mayores en decenas de estados, para inducirlos a entregar dinero bajo la falsa narrativa de un familiar detenido.

Otmane Khalladi fue puesto a disposición de las autoridades en la estación migratoria del INM, donde se continuará con los protocolos para su deportación.