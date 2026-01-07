Bajo la Operación Saga, la Policía Nacional Española y la Administración de Control de Droga (DEA, por sus siglas en inglés) desmanteló una red de metanfetaminas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Con la fachada de una empresa legal de mármol fue que hallaron metanfetamina en un búnker encontrando casi 3 millones de euros, es decir, 63 millones de pesos.

La Policía Nacional Española dio a conocer que desmantelaron una red de metanfetaminas que estaba ligada al Cártel de Sinaloa bajo la operación de una supuesta empresa legal de mármol.

En seguimiento de la Operación Saga de la policía en España con la DEA fue que la operación siguió en una segunda etapa este 2026 para encontrar uno de los mayores músculos financieros del Cártel de Sinaloa en España.

El hallazgo de casi 63 millones de pesos -presuntamente de lavado de dinero- en un búnker subterráneo en la empresa de mármol era vinculada con la más grande productora de metanfetaminas en Europa ligada al Cártel de Sinaloa.

🚩Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina en piedras de mármol



🌏Asentada en #México y #España

👮‍♂️ 9 detenidos

💶 3 M intervenidos en un búnker



Considerado un punto principal de abastecimiento de drogas de síntesis enviadas a Europa



🤝Con… pic.twitter.com/bInOtbBJbS — Policía Nacional (@policia) January 7, 2026

Según lo investigado, aunque operaba desde España, tenía conexiones directas con México, Dubái y algunos países de Europa.

Detenciones tras el desmantelamiento de red de metanfetaminas

El desmantelamiento más grande de una red de metanfetamina en España dejó dos detenciones trascendentales por su participación con el Cártel de Sinaloa.

Uno de ellos, era quien oscilaba como el dueño de la empresa de mármol donde se introducía la metanfetamina en las piedras que venían desde México.

Por otra parte, se detuvo al líder de la red criminal nombrada como ‘narcotransportistas’ que era el encargado de la operación en Dubái y México.

Asimismo, se tuvo la detención de otros nueve miembros de esta red criminal quienes son acusados de organización criminal, tráfico de drogas y lavado de dinero.