El gabinete de Seguridad informó la detención de Remigio, alias “Milo”, considerado operador financiero y coordinador de una célula de la mafia cubano-americana buscado por Estados Unidos.

El arresto ocurrió durante un operativo en el fraccionamiento Residencial Arbolada de Cancún, Quintana Roo, con participación de la Marina, Guardia Nacional, Ejército y autoridades locales.

“Milo” era objetivo prioritario y cuenta con orden de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con trata de personas y delincuencia organizada.

Milo fue trasladado a la CDMX para su proceso.

Detienen a “Milo” en Quintana Roo; este operador tiene orden de extradición a Estados Unidos

Elementos de seguridad detuvieron a “Milo”, operador de una célula criminal, durante un operativo en el fraccionamiento Residencial Arbolada, en Cancún, Quintana Roo.

“Milo” era considerado como objetivo prioritario para el gobierno mexicano y, además, de contar con una orden de extradición en Estados Unidos por actividades delictivas.

La mafia cubano-americana es una red criminal dirigida por personas de origen cubano y opera, principalmente, en el estado de Florida, donde se relacionan con narcotráfico, extorsión y tráfico de personas.

En el operativo, que derivó en la detención de “Milo”, participaron diversas dependencias de seguridad como:

Secretaría de Marina

Fiscalía General de la República

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de la Defensa Nacional

Guardia Nacional

Autoridades de seguridad de Quintana Roo

El presunto operador de la mafia fue detenido junto a una persona más y ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público; “Milo” fue trasladado a CDMX para su extradición a Estados Unidos.