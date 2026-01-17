En un operativo coordinado entre autoridades federales mexicanas y la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), fue detenido Alejandro Rosales Castillo, uno de los diez fugitivos más buscados por la justicia de Estados Unidos.

La captura fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó que el arresto ocurrió el 16 de enero de 2026 en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

“Derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI, elementos de SSPC y FGR realizaron un despliegue coordinado en Pachuca, Hidalgo, donde fue detenido Alejandro “N”, quien cuenta con ficha roja y orden de arresto con fines de extradición. El detenido es identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de 250 mil dólares por información que llevara a su captura. Es requerido por las autoridades de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado" Omar García Harfuch

Detención de Alejandro Rosales resultado de operativo y cooperación binacional

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia y del intercambio constante de información entre México y Estados Unidos. En el operativo participaron elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal–INTERPOL (AIC-INTERPOL).

De acuerdo con el director del FBI, Kash Patel, Rosales Castillo es el quinto integrante de la lista de los Diez Más Buscados en ser capturado durante la actual administración.

Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI, fue detenido en México, país al que ingreso en 2016 (Especial)

Tras su arresto, el detenido fue trasladado a la CDMX, donde se iniciará el proceso legal correspondiente para su extradición a Estados Unidos.

Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI, fue detenido en México, país al que ingreso en 2016 (Especial)

Alejandro Rosales, Casi una década prófugo

Alejandro Rosales Castillo, también conocido como “Alex Castillo”, ingresó a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI el 24 de octubre de 2017.

Es señalado como presunto responsable del asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, una joven de 23 años y su compañera de trabajo, ocurrido en Charlotte, Carolina del Norte.

El crimen se registró en agosto de 2016. El cuerpo de la víctima fue localizado en una zona boscosa del condado de Cabarrus, con una herida de bala en la cabeza.

Truc Quan “Sandy” Ly Le, víctima de Alejandro Rosales Castillo (Especial)

Las investigaciones establecieron que Rosales Castillo huyó hacia México el 16 de agosto de 2016, cruzando la frontera por Nogales, Arizona, un día antes del hallazgo del cuerpo.

¿Quién es Alejandro Rosales? Detenido en México uno de los más buscados por el FBI

Rosales Castillo es de nacionalidad estadounidense, nacido en Arizona en 1998, y era considerado por las autoridades como armado y extremadamente peligroso. Durante su periodo como prófugo, se tenía información de que podría haber residido en entidades como Aguascalientes, Guanajuato o Veracruz.

El FBI ofrecía una recompensa de hasta 250 mil dólares por información que condujera directamente a su captura.

Con esta detención, se cierra un caso de casi diez años de búsqueda internacional. Autoridades estadounidenses destacaron que el arresto envía un mensaje claro sobre la eficacia de la cooperación binacional para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.