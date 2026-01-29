La Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur, informó la detención de Cristian Iván, alias “El Cholo 40”.

De acuerdo con las autoridades, “El Cholo 40” es señalado como líder de un grupo criminal que operaba en Baja California Sur, vinculado al Cártel de Sinaloa.

Detienen a “El Cholo 40” del Cártel de Sinaloa, principal generador de violencia en Comondú, BCS

Autoridades de Baja California Sur confirmaron la detención de Cristian Iván, alias “El Cholo 40”, como resultado de un operativo de seguridad realizado en ciudad Constitución.

La procuraduría estatal precisó que “El Cholo 40” tenía una orden aprehensión vigente, acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Esto por su presunta participación en un ataque armado registrado el 19 de agosto de 2025 en la localidad de Puerto San Carlos, en Comondú, Baja California Sur.

Ejército mexicano (Fuerza Armada)

Las investigaciones habrían permitido determinar la participación de “El Cholo 40” en dicha agresión, lo que facilitó a las autoridades conocer su ubicación.

Señalaron que Cristian Iván es identificado como principal generador de violencia en Comondú, por lo que se convirtió en un objetivo prioritario en materia de seguridad.

Tras su detención, “El Cholo 40” quedó a disposición de un juez, a la espera de que le sean dictadas medidas cautelares en su contra.