Cuaresma 2026: cuándo empieza, cuándo termina y fechas clave

La Cuaresma 2026 ha iniciado este 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza, según el calendario religioso para el paso de la conmemoración litúrgica de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Por lo que serán 40 días para recordar el ayuno de Jesús en el desierto, por lo que ante las conmemoraciones de la Pasión de Cristo para los fieles marca el comienzo de un periodo de reflexión, ayuno y preparación espiritual.

Misma Cuaresma 2026 que finaliza el Jueves Santo, siendo este año el 2 de abril antes de la Misa de la Cena del Señor, conforme al calendario religioso.

Fechas clave en la Cuaresma 2026

Con el comienzo de la Cuaresma 2026 son varias las fechas claves que se marcan en la celebración litúrgica, ya que en el paso de estos 40 días también se marca el inicio de la Semana Santa y la Pascua.

A lo que las fechas clave en la Cuaresma 2026 son:

Miércoles de Ceniza (Inicio): 18 de febrero de 2026

Primer Domingo de Cuaresma: 22 de febrero de 2026

Domingo de Ramos (Inicia Semana Santa): 29 de marzo de 2026

Jueves Santo (Fin de Cuaresma): 2 de abril de 2026

Viernes Santo: 3 de abril de 2026

Sábado Santo: 4 de abril de 2026

Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril de 2026

Momentos claves en la conmemoración de la Cuaresma 2026

Además de las fechas, también la Cuaresma 2026 tiene momentos claves en la conmemoración, pues durante estos 40 días la iglesia recomienda:

Ayuno y abstinencia: El ayuno se realiza el Miércoles de Ceniza y Viernes Santo. Mientras que la abstinencia de carne será todos los viernes de Cuaresma 2026.

Oración: Tiempo diario para la oración y la lectura bíblica

Limosna y caridad: Son las prácticas de desprendimiento, como donar objetos innecesarios o realizar acciones de servicio.