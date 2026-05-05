La Fiscalía de Sinaloa informó este martes 5 de mayo que Dámaso Castro solicitó su licencia para separarse del cargo de vicefiscal luego de los señalamientos de Estados Unidos.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Sinaloa señaló que Dámaso Castro se encuentra en la mejor disposición ”para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado”.

El anuncio se da luego de que Dámaso Castro fuera señalado por Estados Unidos de filtrar información al crimen organizado sobre operativos de seguridad a cambio de sobornos de 11 mil dólares mensuales.

Dámaso Castro pide licencia a la Vicefiscalía de Sinaloa (Fiscalía de Sinaloa)

Dámaso Castro solicita licencia a la Vicefiscalía de Sinaloa

Este 5 de mayo se dio a conocer la salida de Dámaso Castro de la Vicefiscalía de Sinaloa, luego de cuestionamientos sobre su permanencia como funcionario pese a las acusaciones de Estados Unidos.

Ante los medios, Claudia Zulema Sánchez, titular de la Fiscalía de Sinaloa, dijo que se estaba analizando la salida de Dámaso Castro como vicefiscal y la tarde de este martes se hizo oficial.

“Con fecha 05 de mayo de 2026, el Lic. Dámaso Castro Zaavedra presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo, al cargo de Vicefiscal General del Estado”. Fiscalía de Sinaloa

Dámaso Castro se suma a la lista de funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y que han solicitado licencia para separarse de sus cargos.

En específico, la Fiscalía de Nueva York señaló a Dámaso Castro de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos a cambio de recibir 11 mil dólares mensuales.

Cabe mencionar que, además de Dámaso Castrol, la acusación de Estados Unidos incluye a figuras de alto nivel como: