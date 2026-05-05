Dámaso Castro pide licencia a la Vicefiscalía de Sinaloa

La Fiscalía de Sinaloa informó este martes 5 de mayo que Dámaso Castro solicitó su licencia para separarse del cargo de vicefiscal luego de los señalamientos de Estados Unidos.
A través de un comunicado, la Fiscalía de Sinaloa señaló que Dámaso Castro se encuentra en la mejor disposición ”para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado”.
El anuncio se da luego de que Dámaso Castro fuera señalado por Estados Unidos de filtrar información al crimen organizado sobre operativos de seguridad a cambio de sobornos de 11 mil dólares mensuales.
Dámaso Castro solicita licencia a la Vicefiscalía de Sinaloa
Este 5 de mayo se dio a conocer la salida de Dámaso Castro de la Vicefiscalía de Sinaloa, luego de cuestionamientos sobre su permanencia como funcionario pese a las acusaciones de Estados Unidos.
Ante los medios, Claudia Zulema Sánchez, titular de la Fiscalía de Sinaloa, dijo que se estaba analizando la salida de Dámaso Castro como vicefiscal y la tarde de este martes se hizo oficial.
“Con fecha 05 de mayo de 2026, el Lic. Dámaso Castro Zaavedra presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo, al cargo de Vicefiscal General del Estado”.Fiscalía de Sinaloa
Dámaso Castro se suma a la lista de funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y que han solicitado licencia para separarse de sus cargos.
En específico, la Fiscalía de Nueva York señaló a Dámaso Castro de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos a cambio de recibir 11 mil dólares mensuales.
Cabe mencionar que, además de Dámaso Castrol, la acusación de Estados Unidos incluye a figuras de alto nivel como:
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázares, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
- Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal con licencia de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023
- Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Nunez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
- Jose Antonio Dionisio Hipolito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa