Román Alberto Cepeda González, abogado y empresario de la Comarca Lagunera de Coahuila, desarrolló una trayectoria de más de 30 años en la política y el sector privado. Su muerte fue dada a conocer el 5 de junio de 2026.

Es recordado principalmente por haber gobernado Torreón en dos administraciones consecutivas, tras ser reelecto como candidato del PRI en 2024.

Su carrera incluye cargos como secretario del Trabajo de Coahuila, delegado regional de la SAGARPA y diputado local.

Además, mantuvo actividad empresarial y ganadera en la región, consolidándose como una figura clave en la vida pública y económica de Coahuila.

¿Quién fue Román Alberto Cepeda?

Román Alberto Cepeda González fue un político coahuilense, abogado de profesión y empresario de la Comarca Lagunera.

Es recordado principalmente por haber gobernado el municipio de Torreón en dos administraciones consecutivas y por su participación en distintos cargos de la administración pública estatal y federal.

Entre los momentos más destacados de su trayectoria se encuentran su reelección como alcalde de Torreón en 2024, su paso por la Secretaría del Trabajo de Coahuila, su labor como delegado de la entonces SAGARPA y su desempeño como diputado local, además de su actividad en los sectores empresarial y ganadero.

Román Alberto Cepeda González fue alcalde de Torreón, empresario y político coahuilense. (cotesía)

¿Qué edad tenía Román Alberto Cepeda?

Román Alberto Cepeda González falleció a los 60 años de edad el 5 de junio de 2026. Nació el 13 de febrero en la Ciudad de Torreón, Coahuila.

¿Quién era la esposa de Román Alberto Cepeda?

Román Alberto Cepeda estaba casado con Selina Bremer, con quien compartió cerca de tres décadas de matrimonio.

¿Qué signo zodiacal era Román Alberto Cepeda?

Nacido el 13 de febrero, Román Alberto Cepeda era Acuario, un signo de aire que destaca por su independencia, visión y sentido humanitario.

¿Román Alberto Cepeda tenía hijos?

Román Alberto Cepeda y Selina Bremer tuvieron tres hijos: Luis Ernesto, Juan Pablo y Román Alberto.

¿Qué estudió Román Alberto Cepeda?

Román Alberto Cepeda González cursó la Licenciatura en Derecho. Además, realizó una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, enfocada en la gestión gubernamental y el diseño de políticas para el sector público.

¿En qué trabajó Román Alberto Cepeda?

Román Alberto Cepeda González desarrolló una trayectoria de más de 30 años en el servicio público y la actividad empresarial. Fue ampliamente conocido por su gestión al frente del Ayuntamiento de Torreón y por ocupar diversos cargos en el gobierno de Coahuila.