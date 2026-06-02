TÚ DECIDES

En cada elección escuchamos la misma frase: “hay que salir a votar”. Pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre algo todavía más importante: hay que saber votar.

En tiempos donde la polarización domina las redes sociales, donde las campañas se construyen más sobre emociones que sobre propuestas y donde la desinformación viaja más rápido que los hechos, el verdadero desafío democrático no es solamente llevar ciudadanos a las urnas, sino lograr que lleguen informados.

Coahuila enfrenta una elección relevante para renovar su Congreso. Y aunque muchas veces las elecciones legislativas pasan desapercibidas frente a las grandes disputas presidenciales o por gubernaturas, lo cierto es que los diputados locales toman decisiones que impactan directamente la vida cotidiana de las familias: seguridad, presupuesto, transparencia, salud, movilidad, empleo y programas sociales.

Por eso vale la pena preguntarnos: ¿realmente conocemos a quienes buscan representarnos?

La democracia moderna ya no puede depender únicamente de la propaganda política, de los espectaculares o de los slogans de campaña. Hoy los ciudadanos exigen herramientas que permitan comparar perfiles, revisar trayectorias, entender propuestas y evaluar capacidades.

Ahí es donde entra www.sabervotar.mx.

La plataforma ciudadana e independiente permite consultar información detallada sobre candidatas y candidatos al Congreso de Coahuila a través de Saber Votar. Los ciudadanos pueden buscar por municipio, distrito o sección electoral, comparar trayectorias, revisar redes sociales, conocer propuestas y evaluar perfiles bajo criterios específicos.

La metodología incluye un cuestionario de 29 preguntas y la evaluación de temas prioritarios para la ciudadanía como seguridad, educación, transparencia, democracia, libertad de expresión, programas sociales, desarrollo sustentable, salud, empleo y bienestar familiar.

Eso cambia por completo la conversación pública. Porque obliga a discutir capacidades y resultados, no solamente campañas.

Y sí, las tendencias importan.

De acuerdo con la evaluación presentada por Saber Votar, la alianza PRI-UDC encabeza actualmente la preferencia electoral en 15 de los 16 distritos analizados, mientras que Morena-PT mantiene una competencia cerrada en Torreón. Distintos análisis nacionales también coinciden en que Coahuila sigue siendo el principal bastión político del PRI, aunque Morena ha logrado crecer electoralmente en los últimos procesos y busca romper por primera vez esa hegemonía en distritos de mayoría.

El escenario político en Coahuila refleja algo más profundo que una disputa partidista: representa el choque entre un modelo local de estabilidad institucional que el PRI presume como su principal fortaleza y una oposición que apuesta por capitalizar el crecimiento nacional de Morena.

Por eso esta elección será observada en todo el país.

No solamente está en juego la composición del Congreso local. También se medirá la capacidad territorial del oficialismo estatal frente al avance del movimiento obradorista en una entidad históricamente priista.

Pero más allá de quién gane más distritos, la discusión de fondo debería centrarse en la calidad de nuestra democracia.

Las redes sociales han democratizado la conversación pública, sí, pero también han multiplicado las noticias falsas, las campañas negras y la manipulación política. Frente a ello, la mejor defensa sigue siendo una ciudadanía informada y participativa.

Saber votar implica investigar. Comparar. Cuestionar. Escuchar propuestas completas y no únicamente fragmentos virales. Significa revisar trayectorias, exigir congruencia y entender qué está realmente en juego en cada elección.

El próximo 7 de junio más de 2.5 millones de coahuilenses tendrán en sus manos una decisión que marcará el rumbo político del estado.

Por eso vale la pena hacer una pausa antes de acudir a las urnas y consultar herramientas ciudadanas como Saber Votar. Porque una democracia fuerte no se construye solamente con participación; se construye con ciudadanos informados.

Y en Coahuila, hoy más que nunca, saber votar importa.

X: @pablomieryteran