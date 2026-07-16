Octavio Cortés Jiménez, identificado como el hombre que agredió a una recepcionista en un edificio residencial, huyó del inmueble donde vivía luego de que el video del ataque se viralizara en redes sociales.

De acuerdo con información difundida con Ciro Gómez Leyva, Octavio Cortés Jiménez permaneció alrededor de dos semanas en el lugar después de la agresión en el hotel Park Life Paradox de Santa Fe en CDMX.

El ataque ocurrió el 29 de junio; sin embargo, las imágenes comenzaron a circular masivamente hasta el 15 de julio, cuando el caso generó indignación en redes sociales y una ola de exigencias para que el agresor fuera localizado y respondiera ante las autoridades.

¿Cuándo huyó Octavio Cortés Jiménez tras la agresión a la recepcionista?

Según lo informado con Ciro Gómez Leyva, Octavio Cortés Jiménez continuó viviendo en el hotel durante aproximadamente dos semanas después de la agresión contra la recepcionista, pero no fue sino hasta que el video se hizo viral el 15 de julio cuando abandonó el inmueble.

Según lo revelado por el abogado de la joven agredida, Octavio Cortés Jiménez tenía un contrato de arrendamiento en el hotel por un año; también se comentó que junto con su familia tomó un vehículo y escaparon del hotel y presuntamente habría escapado del país, y al tener doble nacionalidad podría haber huido a Estados Unidos.

La revelación refuerza la cronología del caso, ya que Octavio Cortés Jiménez, presunto agresor no dejó el hotel de Santa Fe inmediatamente después de los hechos, sino únicamente tras la difusión pública de los videos y las imágenes, además de la presión generada en redes sociales.

El caso de Octavio Cortés Jiménez continúa generando atención, mientras usuarios mantienen el llamado para que las autoridades den seguimiento a la investigación y se esclarezcan las consecuencias legales derivadas de la agresión captada en video.