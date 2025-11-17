El equipo médico del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Torreón, adscrito al ISSSTE, encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, brindó atención integral a una menor de 12 años que logró recuperarse tras ser diagnosticada con un tumor maligno de ovario.

La oncóloga pediatra Cristina Romero Luna explicó que la niña ingresó en junio de 2025 al HRAE con dolor e inflamación abdominal, por lo que de inmediato se le practicaron estudios de tomografía para determinar la causa del padecimiento.

Se realizaron estudios de imagen o tomografía. Además, personal de laboratorio apoyó con los niveles cuantitativos de los marcadores tumorales en el menor tiempo posible. Cristina Romero Luna

HRAE ISSSTE Torreón: infraestructura y atención integral

Luego de detectar el tumor, un equipo multidisciplinario de pediatría, cirugía, oncología, nefrología, neumología, cardiología, hematología pediátrica, audiología, nutrición, psicología, farmacia y enfermería participó en el proceso que se extendió por seis meses, periodo en el que la paciente fue sometida a tres cirugías y seis quimioterapias.

La primera cirugía fue de urgencia para retirarle el tumor; después fue necesaria una segunda intervención complementaria a la primera. Y su tercera cirugía fue para la colocación de un catéter para la administración de sus medicamentos. Cada dos ciclos de quimioterapia se le realizaron tomografías y pruebas de laboratorio que nos confirmaron la desaparición del cáncer. Cristina Romero Luna

La especialista destacó que la familia también recibió acompañamiento psicológico y subrayó que la recuperación de la menor fue posible gracias a la infraestructura del nuevo HRAE, inaugurado en mayo.

El hospital cuenta con urgencias pediátricas, consulta oncológica, quimioterapia ambulatoria y cabinas de seguridad biológica donde se preparan los medicamentos oncológicos.

Somos una unidad de nueva creación, cuya creación fue un reto que se aceptó con gusto para poder brindar atención a niñas y niños. El toque de campana es un recordatorio para todas las áreas que contamos con el recurso humano para que sucedan más casos de éxito. Cristina Romero Luna

Al concluir su tratamiento, la menor participó en el acto simbólico del toque de campana y agradeció al personal del hospital.

Quiero agradecer a mis pediatras, doctores y cirujanos que cuidadosamente sacaron el mal de mi cuerpo, a mis enfermeros y enfermeras; a los doctores internos; y al personal de limpieza y cocina. El trato que recibí fue muy bonito, me trataron muy bien. Son parte de mi familia ahora, porque la familia se protege hasta el fin y eso lo hicieron ustedes. Paciente de 12 años

Por su parte, la directora del HRAE de Torreón, Margarita Martínez Moreno, la felicitó por su recuperación y reconoció el trabajo del personal de salud.