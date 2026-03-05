El alcalde Román Alberto Cepeda González se consolidó como el presidente municipal mejor evaluado de Coahuila durante el mes de febrero, alcanzando un sólido 66.8 por ciento de aprobación ciudadana. Este resultado, derivado de mediciones recientes de opinión pública, refleja el respaldo de la población a su modelo de gestión.

El fortalecimiento de la seguridad pública, en estrecha coordinación con autoridades estatales y federales, ha sido el pilar de la Administración Municipal. Gracias a esta estrategia coordinada, Coahuila se mantiene como un referente de paz, donde Torreón destaca por sus avances en la materia.

Torreón se consolida como modelo de seguridad y orden en Coahuila

Román Cepeda ha priorizado el eje de Seguridad y Orden, destinando inversiones estratégicas en inteligencia, capacitación de corporaciones y proximidad social. Estos esfuerzos han permitido reducir la incidencia delictiva y elevar la confianza de las familias torreoneses en sus instituciones.

En este entorno de certidumbre, la administración impulsa el desarrollo económico, posicionando a Torreón como un destino altamente atractivo para nuevas inversiones nacionales y extranjeras que generan empleos de calidad.

Recientemente, el alcalde anunció, en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, una inversión histórica en obra pública. El programa está enfocado principalmente en la modernización de la infraestructura de drenaje y la rehabilitación integral de vialidades, atendiendo demandas históricas de la comunidad.

Estas acciones demuestran una coordinación institucional efectiva y el compromiso por elevar la calidad de vida de las familias. Con este desempeño, Román Cepeda encabeza el ranking estatal de aprobación, seguido por los alcaldes de Saltillo, Ramos Arizpe, Monclova y Piedras Negras.