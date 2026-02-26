El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, entregó nuevo equipamiento a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón (DSPM) y reconoció a 120 elementos graduados de la Academia de Policía, como parte del programa “Juntos por un Torreón Más Seguro”.

La inversión, superior a 120 millones de pesos, incluyó 500 cámaras, 470 radios, 10 drones, uniformes y un Centro de Control y Comando Móvil, único en Coahuila.

Torreón refuerza su estrategia de seguridad con inversión histórica

El Presidente Municipal destacó que, durante los cuatro años de su Gobierno, la coordinación y la unidad han permitido fortalecer la corporación policiaca, lo que hoy se refleja en la incorporación de 120 mujeres y hombres a la DSPM.

Están iniciando una carrera que exige un compromiso con la ciudadanía, con el municipio, con La Laguna, con Coahuila y con México. Fueron seleccionados para pertenecer a una corporación que brinda seguridad a Torreón y ese es el mayor honor. Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón.

Cepeda González subrayó que Torreón es uno de los municipios que más invierte en seguridad. Además del equipamiento tecnológico entregado a la DSPM, los agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad recibieron uniformes para fortalecer las labores de reacción, proximidad y coordinación, en línea con la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El alcalde enfatizó que la coordinación entre sociedad y autoridades ha sido fundamental para mantener la paz en la ciudad, y reiteró que la seguridad es una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de Gobierno.

También señaló que se mantendrán los esfuerzos para que Coahuila continúe como el segundo estado más seguro del país y Torreón se consolide entre las ciudades más seguras a nivel nacional.

Torreón fortalece su seguridad con 120 nuevos policías y equipamiento. (cotesía)

Román Alberto Cepeda suma 120 nuevos policías a la DSPM para fortalecer la seguridad en Torreón

Román Alberto Cepeda exhortó a los nuevos elementos a desempeñarse con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio para preservar la tranquilidad de las y los torreonenses.

Por su parte, el comisario Alfredo Flores Originales, director general de Seguridad Pública Municipal, reconoció el esfuerzo de los elementos y sus familias, y afirmó que Torreón gana 120 aliados para su seguridad.

En representación del gobernador, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública, señaló que la graduación de 120 nuevos elementos y la entrega de equipamiento estratégico fortalecen la capacidad operativa del municipio.

Asimismo, el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, destacó que ser policía es una carrera de vocación y subrayó la importancia de dotar a la corporación de herramientas adecuadas para cumplir su labor.

El evento se llevó a cabo en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón, con la presencia de autoridades estatales, municipales y representantes de las Fuerzas Armadas.