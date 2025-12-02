La Inteligencia Artificial en Recursos Humanos está transformando la manera en que las organizaciones de América Latina reclutan, desarrollan y cuidan a su talento. El estudio “Tendencias en HR 2026: Las 6 claves que la IA está redefiniendo en la Gestión de Personas”, elaborado por Buk, revela que entre 45% y 50% de los departamentos de RH ya utilizan IA, superando a Estados Unidos (26%) y acercándose a Europa (46%).

Empresas latinoamericanas impulsan la adopción de la IA

De acuerdo con el Banco Mundial, este crecimiento se da mientras solo la mitad de empleos de la región pueden beneficiarse directamente de la IA debido a brechas digitales. Además, el BID advierte que 84 millones de empleos están expuestos a la automatización.

Por otra parte, IBM señala que en el 2024 el 67% de las empresas de la región aumentó su inversión en IA en los últimos dos años, con el fin de resolver desafíos inmediatos en reclutamiento, desempeño y capacitación.

América Latina también enfrenta algunas de las tasas más altas de burnout a nivel mundial, lo que convierte a la analítica de bienestar y la predicción de riesgos en una prioridad.

Buk señala las tendencias en Recursos Humanos para el 2026

El Country Manager de Buk México, Andrés Gómez, afirmó que la IA representa un cambio profundo en la gestión de talento humano, sin la necesidad de reemplazar el rol de Recursos Humanos.

“La IA no está reemplazando el rol de Recursos Humanos; lo está ampliando. Hoy las áreas encargadas de atraer y cuidar al talento dentro de las organizaciones combinan datos, predicción y diseño organizacional como nunca antes. Las empresas que entienden e integran estas tendencias no solo elevarán su productividad, sino que construyen culturas más justas, transparentes y preparadas para el futuro” Andrés Gómez, Country Manager de Buk México

Estas son las transformaciones clave identificadas por el estudio Buk para RH con la IA:

Ecosistema de Habilidades IA: Mapeo y certificación automática de habilidades reales para movilidad interna ágil

AI Career Coach: Coaching profesional democratizado mediante rutas de aprendizaje adaptativas

Digital Twins – Bienestar Predictivo: Réplicas digitales para anticipar burnout, sobrecarga y riesgos organizacionales

Más allá del CV: Preselección con IA que evalúa potencial, comunicación y competencias, no solo historial

Gobernanza colaborativa de IA: Supervisión conjunta de algoritmos para garantizar transparencia y equidad

Todos somos líderes (Modelo D–V–I): Roles que dirigen y validan sistemas inteligentes desde el primer día

Este análisis se realizó entre septiembre y noviembre de 2025 con una tecnología mixta basada en:

Revisión de 120 artículos especializados

Análisis de 40 reportes institucionales

Comparación de casos corporativos globales y regionales

Finalmente, el estudio señala que América Latina enfrenta un punto crítico: transformarse o quedar rezagada, por lo que las organizaciones que no adopten nuevas habilidades, tecnologías predictivas y normas éticas para la IA perderán competitividad.

Es por eso que Buk afirma que el futuro del trabajo ya es presente, y la región tiene una oportunidad estratégica para liderar esta evolución.