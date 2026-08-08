El DIF Matamoros puso bajo su protección a la niña de 11 años de edad embarazada luego de que la Fiscalía de Tamaulipas determinara que no puede permanecer en su entorno familiar.

La niña de 11 años ingresó al IMSS para recibir atención por un embarazo de cinco meses y, dada la edad, la Fiscalía de Tamaulipas atrajo el caso. Una de las líneas de investigación es violencia sexual.

DIF Matamoros resguarda a niña de 11 años embarazada por investigación de Fiscalía de Tamaulipas

Una niña de 11 años de edad, quien cursa un embarazo de cinco meses, quedó bajo protección del DIF Matamoros luego de que la Fiscalía de Tamaulipas emitiera una alerta por la seguridad de la menor.

DIF Matamoros resguarda a niña de 11 años embarazada por investigación de Fiscalía de Tamaulipas (Archivo)

Héctor Hugo Gutiérrez, procurador de la Defensa del Niño, Niña y Adolescentes del DIF Matamoros, informó que la institución asumió la responsabilidad de proteger a la menor y dar seguimiento a su situación.

Explicó que la decisión se tomó después de que la Fiscalía analizara las condiciones que rodean el caso y concluyera que, por ahora, no es viable que continúe en el mismo entorno familiar.

La menor, identificada como Nohemí, recibe atención médica en el IMSS, donde especialistas evalúan su estado de salud y las condiciones del embarazo, ya que se encuentra en un estado de vulnerabilidad.

La Fiscalía de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el embarazo. Indagan la posibilidad de que esté relacionado con un hecho de violencia sexual.