Romina Hinojosa tuvo una buena participación en el Etapa 8 del Tour de Francia femenino, llegando en el lugar 42 este sábado 8 de agosto. Ahora es 121 en la general.
La ciclista mexicana Romina Hinojosa compite por primera vez en el Tour de Francia, y lo hace con el equipo Intermarché-Lotto Ladies.
Romina Hinojosa en el Tour de Francia
- Lugar 42 | Etapa 8
- Lugar 121 | Clasificación general
Romina Hinojosa recuperó posiciones en el Tour de Francia 2026
Tras llegar en el lugar 42 de la Etapa 8 del Tour de Francia, Romina Hinojosa se ubicó en el lugar 121de la general, subiendo siete posiciones.
A continuación enlistamos las posiciones por etapa que ha ocupado Romina Hinojosa en el Tour de Francia.
- Etapa 1 | Circuito de 138 km en Lausana | Lugar 13
- Etapa 2 | Jornada llana / Llegada en pelotón | Lugar 138
- Etapa 3 | Recorrido de media montaña (Centro-este de Francia) | Lugar 85
- Etapa 4 | Contrarreloj individual (21 km entre Gevrey-Chambertin y Dijon) | Lugar 108
- Etapa 5 | Trayecto de media montaña (140 km entre Mâcon y Belleville) | Lugar 120
- Etapa 6 | Recorrido de 153.4 km entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône | Lugar 87
- Etapa 7 | Jornada de 146.8 km de La Voulte-sur-Rhône hacia Mont Ventoux | Lugar 85
- Etapa 8 | Cita de 171.9 km de Sisteron a Niza | Lugar 42
¿Cuándo vuelve a correr Romina Hinojosa en el Tour de Francia?
La Etapa 9 del Tour de Francia será la última de Romina Hinojosa en su debut en el Tour de Francia 2026.
Este domingo 9 de agosto es la Etapa 9 de 99.2 kilómetros en Niza.