Romina Hinojosa tuvo una buena participación en el Etapa 8 del Tour de Francia femenino, llegando en el lugar 42 este sábado 8 de agosto. Ahora es 121 en la general.

La ciclista mexicana Romina Hinojosa compite por primera vez en el Tour de Francia, y lo hace con el equipo Intermarché-Lotto Ladies.

Romina Hinojosa en el Tour de Francia

Lugar 42 | Etapa 8

Lugar 121 | Clasificación general

Romina Hinojosa está por terminar su primera participación en el Tour de Francia 2026

Romina Hinojosa recuperó posiciones en el Tour de Francia 2026

Tras llegar en el lugar 42 de la Etapa 8 del Tour de Francia, Romina Hinojosa se ubicó en el lugar 121de la general, subiendo siete posiciones.

A continuación enlistamos las posiciones por etapa que ha ocupado Romina Hinojosa en el Tour de Francia.

Etapa 1 | Circuito de 138 km en Lausana | Lugar 13

Etapa 2 | Jornada llana / Llegada en pelotón | Lugar 138

Etapa 3 | Recorrido de media montaña (Centro-este de Francia) | Lugar 85

Etapa 4 | Contrarreloj individual (21 km entre Gevrey-Chambertin y Dijon) | Lugar 108

Etapa 5 | Trayecto de media montaña (140 km entre Mâcon y Belleville) | Lugar 120

Etapa 6 | Recorrido de 153.4 km entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône | Lugar 87

Etapa 7 | Jornada de 146.8 km de La Voulte-sur-Rhône hacia Mont Ventoux | Lugar 85

Etapa 8 | Cita de 171.9 km de Sisteron a Niza | Lugar 42

¿Cuándo vuelve a correr Romina Hinojosa en el Tour de Francia?

La Etapa 9 del Tour de Francia será la última de Romina Hinojosa en su debut en el Tour de Francia 2026.

Este domingo 9 de agosto es la Etapa 9 de 99.2 kilómetros en Niza.