Romina Hinojosa tuvo una buena participación en el Etapa 8 del Tour de Francia femenino, llegando en el lugar 42 este sábado 8 de agosto. Ahora es 121 en la general.

La ciclista mexicana Romina Hinojosa compite por primera vez en el Tour de Francia, y lo hace con el equipo Intermarché-Lotto Ladies.

Romina Hinojosa en el Tour de Francia

  • Lugar 42 | Etapa 8
  • Lugar 121 | Clasificación general
Romina Hinojosa está por terminar su primera participación en el Tour de Francia 2026
Romina Hinojosa está por terminar su primera participación en el Tour de Francia 2026

Romina Hinojosa recuperó posiciones en el Tour de Francia 2026

Tras llegar en el lugar 42 de la Etapa 8 del Tour de Francia, Romina Hinojosa se ubicó en el lugar 121de la general, subiendo siete posiciones.

A continuación enlistamos las posiciones por etapa que ha ocupado Romina Hinojosa en el Tour de Francia.

  • Etapa 1 | Circuito de 138 km en Lausana | Lugar 13
  • Etapa 2 | Jornada llana / Llegada en pelotón | Lugar 138
  • Etapa 3 | Recorrido de media montaña (Centro-este de Francia) | Lugar 85
  • Etapa 4 | Contrarreloj individual (21 km entre Gevrey-Chambertin y Dijon) | Lugar 108
  • Etapa 5 | Trayecto de media montaña (140 km entre Mâcon y Belleville) | Lugar 120
  • Etapa 6 | Recorrido de 153.4 km entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône | Lugar 87
  • Etapa 7 | Jornada de 146.8 km de La Voulte-sur-Rhône hacia Mont Ventoux | Lugar 85
  • Etapa 8 | Cita de 171.9 km de Sisteron a Niza | Lugar 42

¿Cuándo vuelve a correr Romina Hinojosa en el Tour de Francia?

La Etapa 9 del Tour de Francia será la última de Romina Hinojosa en su debut en el Tour de Francia 2026.

Este domingo 9 de agosto es la Etapa 9 de 99.2 kilómetros en Niza.