El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Senadores, Manuel Añorve, criticó a Morena por el intento de impugnación del proceso electoral celebrado en el estado de Coahuila.

Acusó que la intención del partido es ensayar la estrategia que desplegarán durante las elecciones 2027 por las posibles derrotas que, afirmó, van a sufrir.

De la misma forma, Manuel Añorve desestimó el intento de impugnación que presentó Morena en busca de revertir los resultados electorales en Coahuila, pues sentenció que no tienen ningún sustento.

Manuel Añorve advierte que el PRI está en contra de la reforma electoral (Manuel Añorve vía X)

Morena está probando su estrategia electoral de 2027 en Coahuila, acusa Añorve

En las elecciones locales de Coahuila celebradas el 7 de junio de 2026, el PRI en coalición con la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) obtuvo un triunfo contundente al ganar las 16 diputaciones de mayoría relativa.

Con más del 55% de los votos, el tricolor arrebató el congreso local a Morena, cuya dirigencia estatal y nacional busca impugnar el resultado, hecho que en ojos del PRI, es un “ensayo” de lo que ocurrirá en las elecciones 2027.

Así lo aseveró el senador Manuel Añorve, quien dijo que las intenciones de Morena en Coahuila, es afinar la que será su estrategia electoral, pues afirmó en las elecciones 2027 seguirán perdiendo terreno.

“Se cayó en la popularidad la marca de Morena, en el 2027 les va a ir mal y están haciendo su laboratorio de cómo revertir cualquier triunfo que tenga la oposición” Manuel Añorve

En ese sentido, Manuel Añorve aseveró que lo ocurrido en Coahuila es una muestra más del declive de “la marca de Morena”, lo que se va a reflejar en el proceso electoral del siguiente año.

Al aseverar que desde Morena están conscientes de la situación, sostuvo que la impugnación que buscan en Coahuila es un “laboratorio” de lo que harán en 2027 para arrebatar los triunfos de la oposición.

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Añorve desestima impugnación de Morenan en Coahuila

Al seguir con su crítica en contra de Morena, el senador Manuel Añorve también desestimó los intentos de impugnación para las elecciones en Coahuila que ha presentado el partido oficialista.

Sobre ello, el legislador federal del PRI sentenció que lo único que ha conseguido Morena es dejar en claro que son muy malos perdedores, pues quiere recuperar con artimañas lo que perdió de forma legal.

“Morena es muy mala perdedora y siempre quiere a la mala recuperar lo que perdió electoralmente. En Coahuila se le ganó por más de 300 mil votos, en Coahuila la voluntad popular se vio reflejada el día de las elecciones” Manuel Añorve

En especial porque en las elecciones de Coahuila, el PRI ganó con una clara diferencia de 300 mil votos que sentenció puso en evidencia la voluntad de la población.

Tras minimizar las denuncias en contra de temas como los códigos QR que, aseveró, no fueron responsabilidad del PRI, concluyó al referir que se trata de una “impugnación sin sustento, una impugnación sin sentido”.