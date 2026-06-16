Alito Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó a Morena por impugnar elecciones en Coahuila, donde el tricolor se llevó las 16 diputaciones de voto directo y una plurinominal.

“La decisión de Morena de solicitar la nulidad de la elección para renovar el Congreso de Coahuila constituye una muestra más de su incapacidad para reconocer la voluntad popular cuando los resultados no les favorecen” Alito Moreno. PRI

Alito Moreno dijo que ello representa la incapacidad de Morena de reconocer la voluntad popular cuando los resultados no les favorecen.

Además, resaltó la ventaja de 30 por ciento del PRI sobre Morena y un total de casi 700 mil votos.

PRI califica su triunfo en Coahuila como “limpio” e insiste en gran frente opositor

El PRI calificó su triunfo como “limpio, legítimo e inobjetable” que no deja dudas sobre sobre el sentido del voto del pueblo durante las elecciones de Coahuila 2026.

Alito Moreno dijo que le preocupa que Morena no reconozca su derrota, desacredite a las instituciones electorales y siembre las dudas sobre un proceso legal.

Por ello cuestiono qué se puede esperar para las elecciones 2027 y las elecciones 2230 si ahora no reconocen una derrota con una diferencia de 30 puntos.

En ese contexto, Alito Moreno insistió en en crear un gran frente opositor nacional y lograr una participación masiva en las urnas para las próximas elecciones.

PRI respalda a Manolo Jiménez ante juicio político

El PRI respaldó el gobierno del Manolo Jiménez al decir que ha dado resultados, garantías de seguridad y desarrollo.

Aunque no lo mencionó, le dio su apoyo en el marco de la demanda de juicio político que el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, ratificó ante la Cámara de Diputados.

De acuerdo con Ricardo Mejía, el PRI compró alrededor de 450 mil votos a 600 pesos cada uno, por lo que pide investigar un presunto lavado de dinero de 270 millones de pesos.