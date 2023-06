Elecciones Coahuila 2023: La tarde de este viernes 2 de junio el Consejero estatal de Morena fue levantado por los Gates, denunciaron en redes sociales.

Así lo informó este día Diego del Bosque, dirigente de Morena en el estado de Coahuila, a través de una publicación en su cuenta personal de Twitter.

De acuerdo con su denuncia, elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (Gate) de la policía de Coahuila, irrumpieron en el domicilio del Consejero Manuel Gerardo López para llevárselo .

Los hechos habrían ocurrido en un domicilio ubicado en la colonia Durangueña, en el municipio de Torreón, y por los cuales, el dirigente morenista responsabilizó directamente al gobernador Miguel Riquelme .

Todo esto ocurre a sólo 2 días de las elecciones a gobernador que se celebrarán en dicha entidad este domingo 4 de junio.

Gates detienen a Consejero estatal de Morena en Coahuila y varias personas intentaron evitarlo

Diego del Bosque adjuntó un video en su publicación, en donde se puede ver al Consejero morenista estar retenido por elementos de los Gates, al tiempo que varias personas intentan que no se lo lleven .

Quienes intentan evitar que se lleven a Manuel Gerardo López, gritan a los Gates que lo suelten, pues temen de las intenciones con las cuales esté siendo detenido .

“Suéltalo, porque ni sabes si le pasa algo... si le pasa algo me voy contra ti, contra ti”, exclamó una mujer.

Las personas al rededor se suman a los reclamos y exigen que suelten al Consejero, incluso, intentan empujar a los Gates, pero no consiguen que lo suelten.

“No se lo van a llevar, porque se lo roban y no lo traen”, gritó otra de las mujeres.

En el video se observa que Manuel Gerardo López intenta dialogar con los policías, sin embargo, estos no ceden a sus reclamaciones y continúan sujetándolo .

Elecciones Coahuila 2023 (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Consejero estatal de Morena en Coahuila ofrece dinero a Gates para evitar ser levantado; personas exigen su liberación

Manuel Gerardo López se resiste e insiste en que no se lo van a llevar, incluso, intenta ofrecer dinero para evitar que sea levantado.

“No me vas a llevar, no me vas a llevar... traigo dinero, te dejo mi dinero”, indica el consejero, a lo que los ciudadanos se suman y señalan que sí les entregue su dinero y que lo dejen en libertad .

Entre los forcejeos, un integrante de los Gates se descubre el rostro , por lo que piden que le graben la cara.

En respuesta, el elemento reacciona con violencia soltando un golpe, intentado nuevamente ponerse lo que le cubría el rostro.

Luego de darse a conocer este video y hasta el momento, se desconoce el paradero de del Consejero morenista Manuel Gerardo López, por lo que varias personas exigen al gobernador por su liberación y que detenga su cacería contra rivales políticos.