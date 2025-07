Isaac del Toro hizo historia en el Giro de Italia 2025. Logró lo que ningún mexicano en toda la historia, y a sus 21 años. Después de dejar la vara tan alta, muchos lo querían ver en el Tour de Francia 2025, pero eso no será posible.

Resulta que desde el UAE Team, dieron a conocer que Isaac del Toro no estará en el Tour de Francia 2025, y no es porque no tenga calidad sino por otras cosas.

Recordemos que el ciclista mexicano estuvo a punto de ganar el Giro de Italia, pero en la última etapa se le fue el liderato de la general ante Simon Yates.

No obstante, dejó un excelente resultado. Segundo y se llevó el Maillot Blanco por ser el mejor joven de la competencia. ¿Qué sigue para Del Toro?

¿Por qué Isaac del Toro no podrá participar en el Tour de Francia 2025?

Después de que Isaac del Toro terminó su participación en el Giro de Italia 2025, el UAE Team confirmó que no vamos a ver al mexicano en el Tour de Francia 2025.

La principal razón tiene que ver por su edad. Pero no quiere decir que no lo veremos en competencia, pues Isaac del Toro estará en el Tour de Austria 2025.

Esta es una vuelta muy pequeña a comparación de las grandes. Tan solo son 5 etapas con un recorrido total de poco más de 700 km. La UCI (Unión Ciclista Internacional) la considera de categoría 2.1.

Esto se llevará a cabo del 9 al 13 de julio.

Isaac del Toro en el Giro de Italia 2025 (Marco Alpozzi / AP)

Se acaba el año de Grandes Vueltas para Isaac del Toro; no estará en la Vuelta a España 2025

Bueno, no íbamos a ver a Isaac del Toro en el Tour de Francia, pero por lo menos se pensaba que en la Vuelta de España sí. Incluso el jefe del UAE Team lo había confirmado.

Después, fue el mismo Isaac del Toro que negó esta situación: "Por lo que tengo entendido en mi cabeza en este momento no voy a ir a ningún otro gran tour, es algo quiero reservar para el futuro y que creo que si quiero longevidad en el deporte lo mejor es hacer muchas cosas con calidad"