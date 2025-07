Una conductora fue captada en un video mientras lanzaba insultos racistas contra un policía en la colonia Condesa de la Ciudad de México (CDMX), una de las ciudades con más gentrificación en México.

La gentrificación es un proceso donde el espacio urbano se “revalora”, con la construcción o rehabilitación de diversos elementos para volverlo un lugar más agradable para vivir y visitar, aunque los precios aumenten.

A través de redes sociales se han difundido muchos videos exhibiendo a personas que, por su color de piel o nivel de ingresos, insultan a otras personas creyéndose superiores; en esta ocasión le tocó a lady racista.

En redes sociales se dio a conocer un video de una conductora insultado a un policía de la colonia Condesa de CDMX, la mujer se refirió al uniformados de forma despectiva como “negro”.

De acuerdo con la información, el carro de la conductora había sido inmovilizado con la llamada “araña” por estar mal estacionado en la colonia Condesa, una de las zonas con mayor flujo vehicular y turístico de la capital.

“¡Odio a los negros como tú, los odio!”, gritaba la conductora hacia el policía mientras se subía a su vehículo, al que ya le habían retirado el dispositivo inmovilizador.

Esto fue lo que gritó la conductora contra un policía en la colonia Condesa de CDMX:

“No me estes insultando, pinche negro, no me estes insultando, culero (...) Odio a los negros como tú, los odio por nacos. Odio a los putos negros como tú, culeros. Porque negros está bien, pero culeros, los odio”

Lady racsista