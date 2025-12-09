Trabajadores de Pemex acudieron a la alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX, para atender una posible fuga de gas cerca del Río de los Remedios.

De acuerdo con los primeros reportes, personal de Pemex acordonó la zona para prevenir riesgos mientras se realizaban las pruebas correspondientes.

Pemex atiende reporte de posible fuga de gas en Río de los Remedios

La alerta se generó después de que Pemex recibió el aviso de una supuesta fuga de gas en la zona. A la colonia La Purísima Ticomán acudieron:

Trabajadores de Seguridad Física de Pemex

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

En el sitio realizaron la conocida “corrida del diablo”, procedimiento utilizado para limpiar ductos y detectar posibles roturas. Además, se inyectó nitrógeno en la tubería para identificar cualquier anomalía y evitar una emergencia.

Según la reportera Itzel Cruz, aunque la zona fue acordonada, los trabajadores de Pemex continuaron con sus labores sin cerrar la vialidad.

Pemex descarta emergencia por fuga de gas en la GAM

Tras una primera evaluación, Pemex prácticamente descartó la existencia de una fuga de gas cerca del Río de los Remedios. No obstante, las labores de limpieza y revisión se mantendrán en la colonia La Purísima Ticomán.

Personal de Seguridad Física de Pemex y los equipos de emergencia que arribaron al lugar continuarán monitoreando la zona para descartar cualquier riesgo, incluso si se trata de una fuga mínima.

De acuerdo con N+ Foro, por el momento no existe una emergencia activa en la zona norte de la CDMX. Sin embargo, Pemex continuará trabajando hasta confirmar que no existe ninguna fuga.

Los trabajadores de Pemex ya llevaban varias horas en la zona, aunque no se especificó cuánto tiempo permanecerán en los alrededores del Río de los Remedios.