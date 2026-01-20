El gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado que, durante su primer año de administración, las cifras de tráfico de drogas, niveles de violencia y los flujos migratorios presentaran una caída significativa, de acuerdo con autoridades mexicanas y estadounidenses.

Fentanilo muestra descenso tras nueva estrategia de seguridad de Sheinbaum

De acuerdo con las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), el aseguramiento de fentanilo disminuyó de manera significativa, pues en 2024 se registraron 9 mil 525 kilogramos, mientras que entre enero y noviembre del 2025, se aseguraron 4 mil 550 kilogramos, es decir, se registró una caída del 52%.

De igual manera, las muertes en Estados Unidos por el consumo de fentanilo pasaron de 73 mil en 2022 a 47 mil 735 en 2024, una disminución de 35%.

Primer balance del gobierno de Sheinbaum refleja reducción en delitos de alto impacto (Cortesía)

México incrementa decomisos de drogas en 2025

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que hubo un aumento en decomisos de drogas en la comparación entre el 2024 y el 2025:

Metanfetamina pasó de 19 mil 808 kilogramos a 54 mil 633

Marihuana pasó de 43 mil 790 a 49 mil 255 kilogramos

Heroína pasó de 56 102 kilogramos

Goma de opio pasó de 248 a 575 kilogramos

Fentanilo pasó de 340 a 559 kilogramos

Por otra parte, se detalló que con la estrategia “Operación Frontera Norte”, entre octubre del 2024 y diciembre del 2025, se destruyeron alrededor de mil 900 laboratorios clandestinos, se aseguraron 1.8 toneladas de fentanilo y se detuvo a 41 mil personas vinculadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este resultado se logró gracias al despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en febrero del 2025, periodo donde se reportaron 4 mil 305 detenciones a migrantes, frente a 96 mil 563, lo que representa una reducción del 95%.

Por otra parte, se registraron 22 mil 415 homicidios dolosos, marcando una reducción del 27%, pues en el 2024 se obtuvieron 30 mil 63 casos.

Finalmente, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció los avances que se han tenido durante la administración de Claudia Sheinbaum, señalando que Estados Unidos persiste en tener mejores resultados en los próximos meses.